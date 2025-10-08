Відео
Головна Спорт Судакова показала свого брата — Георгію краще не ображати кохану

Судакова показала свого брата — Георгію краще не ображати кохану

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 08:44
Дружина Судакова показала брата, який допомагає після пологів
Георгій та Єлизавета Судакови. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Єлизавета Судакова після пологів поки ще не переїхала в Лісабон. Наразі вона перебуває в Києві з немовлям, тоді як Георгій в Португалії.

З немовлям Судаковій наразі допомагають родичі, про що вона повідомила в Instagram.

Елизавета Судакова
Єлизавета Судакова з дітьми. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Дружина Судакова показала свого брата

В соцмережах Єлизавета виклала відео, де їй допомагає з немовлям брат Сергій Передній.

Увагу фоловерів дівчини відразу привернув її брат, який має вигляд дуже великий та атлетичний. Ймовірно, він щоденно годинами тренується з великими штангами та гантелями в тренажерному залі.

Брат жены Судакова
Брат дружини Георгія Судакова. Фото: кадр з відео
Брат жены Судакова
Брат дружини Георгія Судакова. Фото: кадр з відео

Також стало зрозуміло, що Георгію краще не конфліктувати з дружиною, бо з її братом йому б точно не хотілося мати проблеми.

Цього сезону Судаков перейшов у "Бенфіку", в складі якої провів сім матчів, забив два м'ячі та зробив один асист.

Нагадаємо, український абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів, чому фінансово допоміг відновленню музею Романа Шухевича.

Київське "Динамо" знайшло в Європі талановитого гравця українського походження.

футбол Бенфіка Георгій Судаков українські легіонери (футбол) дружини футболістів Єлизавета Судакова
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
