Дружина Судакова показала брата, який допомагає після пологів

Судакова показала свого брата — Георгію краще не ображати кохану
Єлизавета Судакова після пологів поки ще не переїхала в Лісабон. Наразі вона перебуває в Києві з немовлям, тоді як Георгій в Португалії.
З немовлям Судаковій наразі допомагають родичі, про що вона повідомила в Instagram.
Дружина Судакова показала свого брата
В соцмережах Єлизавета виклала відео, де їй допомагає з немовлям брат Сергій Передній.
Увагу фоловерів дівчини відразу привернув її брат, який має вигляд дуже великий та атлетичний. Ймовірно, він щоденно годинами тренується з великими штангами та гантелями в тренажерному залі.
Також стало зрозуміло, що Георгію краще не конфліктувати з дружиною, бо з її братом йому б точно не хотілося мати проблеми.
Цього сезону Судаков перейшов у "Бенфіку", в складі якої провів сім матчів, забив два м'ячі та зробив один асист.
