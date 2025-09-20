Перший гол Судакова за Бенфіку у дебютному матчі команди Моуріньо — відео

Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

Лісабонська "Бенфіка" в рамках чемпіонату Португалії грає на виїзді з АВС. З перших хвилин Жозе Моуріньо випустив на поле Анатолія Трубіна та Георгія Судакова.

Судакову в цій грі вдалося відзначитись забитим м'ячем, повідомив портал Новини.LIVE.

O primeiro golo de Sudakov pelo Benfica 😍 pic.twitter.com/kgvFUnlFQW — Miguel Barbosa (@MigBarb20) September 20, 2025

Перший гол Судакова за "Бенфіку"

"Бенфіка" виглядала не кращим чином в першому таймі, але в його кінцівці забив Судаков. Перший удар Георгія заблокували, але на добивання українець забив.

Гол Судакова в роздягальню змінив хід гри, і після перерви "орли" швидко забили ще два м'ячі.

Зазначимо, що для Моуріньо це перша гра після призначення на посаду головного тренера "Бенфіки". Раніше команду очолював Бруну Лаже.

