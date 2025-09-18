Відео
Головна Спорт Моурінью відповів, чому погодився очолити Бенфіку

Моурінью відповів, чому погодився очолити Бенфіку

Дата публікації: 18 вересня 2025 12:15
Моурінью у своєму стилі розповів про нову роботу
Емоції Жозе Моурінью. Фото: Reuters/Umit Bektas

Португальська "Бенфіка" зробила вирішальний крок до запрошення Жозе Моурінью, який близький до повернення на батьківщину після відставки з "Фенербахче". Переговори між сторонами почалися ще наприкінці серпня і зараз перебувають на фінальній стадії.

Клуб із Лісабона розглядає досвідченого фахівця як постать, здатну стабілізувати команду після невдачі в стартових матчах Ліги чемпіонів та внутрішнього чемпіонату, повідомляє A Bola.

Керівництво "Бенфіки" вважає, що саме Жозе Моурінью здатний повернути стабільність та підняти рівень команди. Зазначається, що ініціатива виходила від "Бенфіки", яка одразу ж після відходу Бруну Лаже звернулася до Моурінью з офіційною пропозицією. Сам тренер підтвердив, що готовий стати до роботи й провести першу зустріч із керівництвом клубу найближчим часом.

Жозе Моуринью
Жозе Моурінью під час матчу "Фенербахче" і "Бенфіки". Фото: Reuters/Umit Bektas

Як відповів Моурінью

Досвідчений наставник заявив, що рішення було для нього швидким та емоційним: він підкреслив, що не сумнівався у виборі, а також висловив повагу до попередника. За словами португальця, кожен тренер переживає звільнення болісно, але робота вимагає йти далі.

Моурінью зізнався, що завжди захоплювався складом "Бенфіки" та готовий розпочати новий етап кар'єри. Також фахівець додав, що майбутніми днями зосередиться на деталях контракту та підготовці до першого матчу.

Примітно, що саме після поразки від "Бенфіки" в Лізі чемпіонів керівництво "Фенербахче" звільнило Жозе Моурінью менш як місяць тому.

спорт футбол Бенфіка Жозе Моурінью тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
