Моуринью в своем стиле рассказал о новой работе

Эмоции Жозе Моуринью. Фото: Reuters/Umit Bektas

Португальская "Бенфика" сделала решающий шаг к приглашению Жозе Моуринью, который близок к возвращению на родину после отставки из "Фенербахче". Переговоры между сторонами начались еще в конце августа и сейчас находятся на финальной стадии.

Клуб из Лиссабона рассматривает опытного специалиста как фигуру, способную стабилизировать команду после неудачи в стартовых матчах Лиги чемпионов и внутреннего чемпионата, сообщает A Bola.

Реклама

Читайте также:

Руководство "Бенфики" считает, что именно Жозе Моуринью способен вернуть стабильность и поднять уровень команды. Отмечается, что инициатива исходила от "Бенфики", которая сразу же после ухода Бруну Лаже обратилась к Моуринью с официальным предложением. Сам тренер подтвердил, что готов приступить к работе и провести первую встречу с руководством клуба в ближайшее время.

Жозе Моуринью во время матча "Фенербахче" и "Бенфики". Фото: Reuters/Umit Bektas

Как ответил Моуринью

Опытный наставник заявил, что решение было для него быстрым и эмоциональным: он подчеркнул, что не сомневался в выборе, а также выразил уважение к предшественнику. По словам португальца, каждый тренер переживает увольнение болезненно, но работа требует идти дальше.

Моуринью признался, что всегда восхищался составом "Бенфики" и готов начать новый этап карьеры. Также специалист добавил, что в предстоящие дни сосредоточится на деталях контракта и подготовке к первому матчу.

Примечательно, что именно после поражения от "Бенфики" в Лиге чемпионов руководство "Фенербахче" уволило Жозе Моуринью менее месяца назад.

Напомним, известный бывший футболист предрек сборной Украине смену тренера и назвал того, кто заменит Сергея Реброва.

В киевском "Динамо" появилась серьезная кадровая проблема, Александр Шовковский ее прокомментировал.