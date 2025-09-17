Видео
Главная Спорт Моуринью ведет переговоры с Бенфикой — что известно

Моуринью ведет переговоры с Бенфикой — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 11:31
Руй Кошта хочет сделать Моуринью новым тренером Бенфики
Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Будущее португальской "Бенфики" после сенсационного поражения "Карабаху" в Лиге чемпионов становится все более неопределенным, однако клуб уже ведет переговоры с новым кандидатом на пост главного тренера.

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство лиссабонцев контактирует с Жозе Моуринью.

Читайте также:

Недавно 62-летний специалист покинул "Фенербахче" после неудачи в квалификации ЛЧ именно против "Бенфики". Теперь он открыт к возвращению в Португалию, где начиналась его выдающаяся тренерская карьера. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью на матче "Порту" с "Насьоналем". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Моуринью готовится возглавить "Бенфику"

Ситуация осложнилась еще больше после того, как президент клуба Руй Кошта подтвердил прекращение сотрудничества с Бруну Лаже. Решение было принято сразу после провала в домашнем матче против чемпиона Азербайджана.

"Бенфика" рассматривала несколько вариантов, однако переговоры с Моуринью продвигаются активнее всего. Контракт может быть согласован в ближайшее время, что станет большим шагом для клуба и самого тренера. 

