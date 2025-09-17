Руй Кошта хочет сделать Моуринью новым тренером Бенфики

Моуринью ведет переговоры с Бенфикой — что известно
Будущее португальской "Бенфики" после сенсационного поражения "Карабаху" в Лиге чемпионов становится все более неопределенным, однако клуб уже ведет переговоры с новым кандидатом на пост главного тренера.
Журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство лиссабонцев контактирует с Жозе Моуринью.
Недавно 62-летний специалист покинул "Фенербахче" после неудачи в квалификации ЛЧ именно против "Бенфики". Теперь он открыт к возвращению в Португалию, где начиналась его выдающаяся тренерская карьера.
Моуринью готовится возглавить "Бенфику"
Ситуация осложнилась еще больше после того, как президент клуба Руй Кошта подтвердил прекращение сотрудничества с Бруну Лаже. Решение было принято сразу после провала в домашнем матче против чемпиона Азербайджана.
"Бенфика" рассматривала несколько вариантов, однако переговоры с Моуринью продвигаются активнее всего. Контракт может быть согласован в ближайшее время, что станет большим шагом для клуба и самого тренера.
