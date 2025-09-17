Руй Кошта хоче зробити Моурінью новим тренером Бенфіки

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Майбутнє португальської "Бенфіки" після сенсаційної поразки "Карабаху" в Лізі чемпіонів стає дедалі більш невизначеним, проте клуб уже веде перемовини з новим кандидатом на посаду головного тренера.

Журналіст Фабріціо Романо повідомив, що керівництво лісабонців контактує з Жозе Моурінью.

Реклама

Читайте також:

Нещодавно 62-річний фахівець залишив "Фенербахче" після невдачі у кваліфікації ЛЧ саме проти "Бенфіки". Тепер він відкритий до повернення в Португалію, де починалася його видатна тренерська кар'єра.

Жозе Моурінью на матчі "Порту" з "Насьоналем". Фото: Reuters/Pedro Nunes

Моурінью готується очолити "Бенфіку"

Ситуація ускладнилася ще більше після того, як президент клубу Руй Кошта підтвердив припинення співпраці з Бруну Лаже. Рішення було ухвалено одразу після провалу в домашньому матчі проти чемпіона Азербайджану.

"Бенфіка" розглядала декілька варіантів, однак переговори з Моурінью просуваються найактивніше. Контракт може бути узгоджений найближчим часом, що стане великим кроком для клубу і самого тренера.

Нагадаємо, відомий український футболіст Артур Рудько спробував виїхати за кордон через проблеми в кар'єрі.

При цьому Артур Рудько мав заплатити велику суму в криптовалюті анонімному джерелу для виїзду з України.

Зірка каталонської "Барселони" Ламін Ямаль не грає, але при цьому бере участь у відвертих фотосесіях з дівчиною.