Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоПсихологіяСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionШтабВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Судаков пояснив провал Бенфіки в Лізі чемпіонів

Судаков пояснив провал Бенфіки в Лізі чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 10:14
Судаков назвав причину поразки Бенфіки від Карабаху
Георгій Судаков із тренером Бруну Лаже. Фото: Reuters/Pedro Nunes

У стартовому матчі загального етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" несподівано поступилася азербайджанському "Карабаху". Лісабонці за підтримки своїх уболівальників програли з рахунком 2:3, хоча встигли двічі відзначитися в атаці.

Новачок "Бенфіки" Георгій Судаков назвав причини поразки своїй команді в інтерв'ю A Bola.

Реклама
Читайте також:

Португальська команда довгий час володіла ініціативою, контролювала м'яч та створювала моменти, але суперник уміло скористався шансами на контратаках. Особливо болючим став другий тайм, де "Бенфіка" припустилася декількох помилок в обороні.

Ситуація викликала бурю обговорень серед експертів та вболівальників. Багато хто зазначає, що поразка від "Карабаху" серйозно ускладнює становище португальців у групі, де кожен втрачений бал може стати вирішальним.

Георгий Судаков
Георгій Судаков під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Реакція Судакова на поразку

Після матчу Георгій визнав, що результат став ударом для команди. Він підкреслив, що "Бенфіці" належить зробити висновки та повернутися сильнішою в наступних зустрічах.

"Ця гра стала для нас справжнім випробуванням. Ми припустилися занадто багато помилок, особливо в другому таймі. Тепер важливо зберігати концентрацію і працювати над деталями. Упевнений, що команда зможе показати інший рівень у наступних матчах", — зазначив Судаков.

Наступним суперником "Бенфіки" в Лізі чемпіонів стане "Челсі", матч у Лондоні відбудеться 30 вересня.

Нагадаємо, відомий український футболіст спробував утекти за кордон, але був зупинений співробітниками ДПСУ.

Пізніше стали відомі умови, на які Артур Рудько погодився під час спроби втечі з України.

спорт футбол Ліга чемпіонів Бенфіка Георгій Судаков
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації