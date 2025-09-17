Судаков назвав причину поразки Бенфіки від Карабаху

Георгій Судаков із тренером Бруну Лаже. Фото: Reuters/Pedro Nunes

У стартовому матчі загального етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" несподівано поступилася азербайджанському "Карабаху". Лісабонці за підтримки своїх уболівальників програли з рахунком 2:3, хоча встигли двічі відзначитися в атаці.

Новачок "Бенфіки" Георгій Судаков назвав причини поразки своїй команді в інтерв'ю A Bola.

Реклама

Читайте також:

Португальська команда довгий час володіла ініціативою, контролювала м'яч та створювала моменти, але суперник уміло скористався шансами на контратаках. Особливо болючим став другий тайм, де "Бенфіка" припустилася декількох помилок в обороні.

Ситуація викликала бурю обговорень серед експертів та вболівальників. Багато хто зазначає, що поразка від "Карабаху" серйозно ускладнює становище португальців у групі, де кожен втрачений бал може стати вирішальним.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Реакція Судакова на поразку

Після матчу Георгій визнав, що результат став ударом для команди. Він підкреслив, що "Бенфіці" належить зробити висновки та повернутися сильнішою в наступних зустрічах.

"Ця гра стала для нас справжнім випробуванням. Ми припустилися занадто багато помилок, особливо в другому таймі. Тепер важливо зберігати концентрацію і працювати над деталями. Упевнений, що команда зможе показати інший рівень у наступних матчах", — зазначив Судаков.

Наступним суперником "Бенфіки" в Лізі чемпіонів стане "Челсі", матч у Лондоні відбудеться 30 вересня.

Нагадаємо, відомий український футболіст спробував утекти за кордон, але був зупинений співробітниками ДПСУ.

Пізніше стали відомі умови, на які Артур Рудько погодився під час спроби втечі з України.