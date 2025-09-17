Судаков назвал причину поражения Бенфики от Карабаха

Георгий Судаков с тренером Бруну Лаже. Фото: Reuters/Pedro Nunes

В стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов "Бенфика" неожиданно уступила азербайджанскому "Карабаху". Лиссабонцы при поддержке своих болельщиков проиграли со счетом 2:3, хотя успели дважды отличиться в атаке.

Новичок "Бенфики" Георгий Судаков назвал причины поражения своей команде в интервью A Bola.

Португальская команда долгое время владела инициативой, контролировала мяч и создавала моменты, но соперник умело воспользовался шансами на контратаках. Особенно болезненным стал второй тайм, где "Бенфика" допустила несколько ошибок в обороне.

Ситуация вызвала бурю обсуждений среди экспертов и болельщиков. Многие отмечают, что поражение от "Карабаха" серьезно осложняет положение португальцев в группе, где каждый потерянный балл может стать решающим.

Георгий Судаков во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Реакция Судакова на поражение

После матча Георгий признал, что результат стал ударом для команды. Он подчеркнул, что "Бенфике" предстоит сделать выводы и вернуться сильнее в следующих встречах.

"Эта игра стала для нас настоящим испытанием. Мы допустили слишком много ошибок, особенно во втором тайме. Теперь важно сохранять концентрацию и работать над деталями. Уверен, что команда сможет показать другой уровень в следующих матчах", — отметил Судаков.

Следующим соперником "Бенфики" в Лиге чемпионов станет "Челси", матч в Лондоне пройдет 30 сентября.

