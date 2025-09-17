Видео
Главная Спорт Судаков объяснил провал Бенфики в Лиге чемпионов

Судаков объяснил провал Бенфики в Лиге чемпионов

Дата публикации 17 сентября 2025 10:14
Судаков назвал причину поражения Бенфики от Карабаха
Георгий Судаков с тренером Бруну Лаже. Фото: Reuters/Pedro Nunes

В стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов "Бенфика" неожиданно уступила азербайджанскому "Карабаху". Лиссабонцы при поддержке своих болельщиков проиграли со счетом 2:3, хотя успели дважды отличиться в атаке.

Новичок "Бенфики" Георгий Судаков назвал причины поражения своей команде в интервью A Bola

Читайте также:

Португальская команда долгое время владела инициативой, контролировала мяч и создавала моменты, но соперник умело воспользовался шансами на контратаках. Особенно болезненным стал второй тайм, где "Бенфика" допустила несколько ошибок в обороне. 

Ситуация вызвала бурю обсуждений среди экспертов и болельщиков. Многие отмечают, что поражение от "Карабаха" серьезно осложняет положение португальцев в группе, где каждый потерянный балл может стать решающим. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Реакция Судакова на поражение

После матча Георгий признал, что результат стал ударом для команды. Он подчеркнул, что "Бенфике" предстоит сделать выводы и вернуться сильнее в следующих встречах.

"Эта игра стала для нас настоящим испытанием. Мы допустили слишком много ошибок, особенно во втором тайме. Теперь важно сохранять концентрацию и работать над деталями. Уверен, что команда сможет показать другой уровень в следующих матчах", — отметил Судаков. 

Следующим соперником "Бенфики" в Лиге чемпионов станет "Челси", матч в Лондоне пройдет 30 сентября. 

Напомним, известный украинский футболист попытался сбежать за границу, но был остановлен сотрудниками ДПСУ. 

Позже стали известны условия, на которые Артур Рудько согласился при попытке побега из Украины. 

