Сколько футболист Рудько заплатил за попытку выехать из Украины

Детали попытки Рудько сбежать из Украины — сколько он заплатил
Бывший голкипер "Динамо" и "Шахтера" Артур Рудько оказался в центре скандала, связанного с попыткой незаконного пересечения границы. Известно, что 33-летний вратарь пытался покинуть территорию Украины.
Накануне стало известно, что Рудько задержали при попытке нелегально выехать из страны. Появились подробности инцидента, сообщает Sport Arena.
По неофициальным данным, после задержания спортсмен Артур Рудько проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины. Этот шаг стал логичным продолжением истории, вызвавшей широкий резонанс среди болельщиков.
Детали скандала с Рудько
Подробности инцидента раскрыла Государственная пограничная служба. В Одесской области сотрудники остановили автомобиль с четырьмя мужчинами и ребенком, который должен был стать прикрытием для попытки незаконного перехода. Планировалось пересечение границы в приднестровском сегменте украино-молдовского направления.
Расследование установило, что группа действовала по инструкциям из Telegram-канала, а за переход каждый должен был заплатить около восьми тысяч долларов в криптовалюте. Один из участников внес предоплату, остальные готовились сделать перевод позже.
Сейчас мать ребенка и сам мальчик находятся дома, а в отношении взрослых составлены административные протоколы. История с участием Рудько добавила ей дополнительного резонанса, ведь речь идет о футболисте, ранее выступавшем за ведущие клубы Украины.
Напомним, ранее стали известны причины, которые подтолкнули Артура Рудько к бегству из Украины.
