Детали попытки Рудько сбежать из Украины — сколько он заплатил

Детали попытки Рудько сбежать из Украины — сколько он заплатил

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:01
Сколько футболист Рудько заплатил за попытку выехать из Украины
Артур Рудько во время матча. Фото: УНИАН

Бывший голкипер "Динамо" и "Шахтера" Артур Рудько оказался в центре скандала, связанного с попыткой незаконного пересечения границы. Известно, что 33-летний вратарь пытался покинуть территорию Украины.

Накануне стало известно, что Рудько задержали при попытке нелегально выехать из страны. Появились подробности инцидента, сообщает Sport Arena.

Читайте также:

По неофициальным данным, после задержания спортсмен Артур Рудько проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров Вооруженных сил Украины. Этот шаг стал логичным продолжением истории, вызвавшей широкий резонанс среди болельщиков.

Артур Рудько
Артур Рудько в матче за "Динамо". Фото: УНИАН

Детали скандала с Рудько

Подробности инцидента раскрыла Государственная пограничная служба. В Одесской области сотрудники остановили автомобиль с четырьмя мужчинами и ребенком, который должен был стать прикрытием для попытки незаконного перехода. Планировалось пересечение границы в приднестровском сегменте украино-молдовского направления.

Расследование установило, что группа действовала по инструкциям из Telegram-канала, а за переход каждый должен был заплатить около восьми тысяч долларов в криптовалюте. Один из участников внес предоплату, остальные готовились сделать перевод позже.

Артур Рудько
Артур Рудько среди граждан, которых задержали на границе. Фото: ДПСУ

Сейчас мать ребенка и сам мальчик находятся дома, а в отношении взрослых составлены административные протоколы. История с участием Рудько добавила ей дополнительного резонанса, ведь речь идет о футболисте, ранее выступавшем за ведущие клубы Украины.

Напомним, ранее стали известны причины, которые подтолкнули Артура Рудько к бегству из Украины. 

В Днепре выставлен на продажу местный стадион, на котором команда "Днепр-1" проводила матчи в украинских и еврокубковых турнирах. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
