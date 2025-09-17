Відео
Головна Спорт Деталі спроби Рудька втекти з України — скільки він заплатив

Деталі спроби Рудька втекти з України — скільки він заплатив

Дата публікації: 17 вересня 2025 09:01
Скільки футболіст Рудько заплатив за спробу виїхати з України
Артур Рудько під час матчу. Фото: УНІАН

Колишній голкіпер "Динамо" та "Шахтаря" Артур Рудько опинився в центрі скандалу, пов'язаного зі спробою незаконного перетину кордону. Відомо, що 33-річний воротар намагався покинути територію України.

Напередодні стало відомо, що Рудька затримали під час спроби нелегально виїхати з країни. З'явилися подробиці інциденту, повідомляє Sport Arena.

За неофіційними даними, після затримання спортсмен Артур Рудько проходить базовий військовий вишкіл в одному з навчальних центрів Збройних сил України. Цей крок став логічним продовженням історії, що викликала широкий резонанс серед уболівальників.

Артур Рудько
Артур Рудько в матчі за "Динамо". Фото: УНІАН

Деталі скандалу з Рудьком

Подробиці інциденту розкрила Державна прикордонна служба. В Одеській області співробітники зупинили автомобіль із чотирма чоловіками та дитиною, який мав стати прикриттям для спроби незаконного переходу. Планувався перетин кордону в придністровському сегменті україно-молдовського напрямку.

Розслідування встановило, що група діяла за інструкціями з Telegram-каналу, а за перехід кожен мав заплатити близько восьми тисяч доларів у криптовалюті. Один з учасників вніс передоплату, інші готувалися зробити переказ пізніше.

Артур Рудько
Артур Рудько серед громадян, яких затримали на кордоні. Фото: ДПСУ

Наразі мати дитини та сам хлопчик перебувають удома, а щодо дорослих складено адміністративні протоколи. Історія за участю Рудька додала їй додаткового резонансу, адже йдеться про футболіста, який раніше виступав за провідні клуби України.

Нагадаємо, раніше стали відомі причини, які підштовхнули Артура Рудька до втечі з України.

У Дніпрі виставлено на продаж місцевий стадіон, на якому команда "Дніпро-1" проводила матчі в українських і єврокубкових турнірах.

спорт футбол війна в Україні виїзд за кордон Артур Рудько
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
