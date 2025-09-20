Первый гол Судакова за Бенфику в дебютном матче команды Моуриньо — видео

Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

Лиссабонская "Бенфика" в рамках чемпионата Португалии играет на выезде с АВС. С первых минут Жозе Моуриньо выпустил на поле Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Судакову в этой игре удалось отличиться забитым мячом, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

O primeiro golo de Sudakov pelo Benfica 😍 pic.twitter.com/kgvFUnlFQW - Miguel Barbosa (@MigBarb20) September 20, 2025

Первый гол Судакова за "Бенфику"

"Бенфика" выглядела не лучшим образом в первом тайме, но в его концовке забил Судаков. Первый удар Георгия заблокировали, но на добивание украинец забил.

Гол Судакова в раздевалку изменил ход игры и после перерыва "орлы" быстро забили еще два мяча.

Отметим, что для Моуриньо это первая игра после назначения на должность главного тренера "Бенфики". Ранее команду возглавлял Бруну Лаже.

Напомним, олимпийская призерка по легкой атлетике Никола Олислагерс рассказала о настроении перед финалом ЧМ-2025, где будет противостоять Ярославе Магучих.

Украинский ветеран тренерского цеха Виталий Кварцяный нашел нового главного тренера львовским "Карпатам".