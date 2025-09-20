Видео
Главная Спорт Судаков забил первый мяч за Бенфику — видео

Судаков забил первый мяч за Бенфику — видео

Дата публикации 20 сентября 2025 21:43
Первый гол Судакова за Бенфику в дебютном матче команды Моуриньо — видео
Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

Лиссабонская "Бенфика" в рамках чемпионата Португалии играет на выезде с АВС. С первых минут Жозе Моуриньо выпустил на поле Анатолия Трубина и Георгия Судакова.

Судакову в этой игре удалось отличиться забитым мячом, сообщил портал Новини.LIVE.

Первый гол Судакова за "Бенфику"

"Бенфика" выглядела не лучшим образом в первом тайме, но в его концовке забил Судаков. Первый удар Георгия заблокировали, но на добивание украинец забил.

Гол Судакова в раздевалку изменил ход игры и после перерыва "орлы" быстро забили еще два мяча.

Отметим, что для Моуриньо это первая игра после назначения на должность главного тренера "Бенфики". Ранее команду возглавлял Бруну Лаже.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
