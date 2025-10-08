Кріштіану Роналду розповів, як змінився з віком

Кріштіану Роналду в матчі за "Аль-Наср". Фото: Reuters

Нападник "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про зміни у своєму світогляді. За словами футболіста, з віком його ставлення до життя, цілей і футболу стало спокійнішим та усвідомленішим.

Кріштіану в інтерв'ю O Bola визнав, що тепер більше цінує момент і не прагне до нескінченних рекордів.

Португалець зазначив, що роки не послабили його мотивацію, але змінили її суть. Якщо раніше ним рухала жага довести всьому світу, то тепер головним стало внутрішнє задоволення. Кріштіану Роналду допомагає клубу та збірній, але намагається не дивитися надто далеко вперед, концентруючись на тому, що можна прожити зараз.

Протягом кар'єри Роналду забив понад 800 голів за клуби та 141 м'яч за національну збірну. Його контракт з "Аль-Насром" розрахований до літа 2027 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить близько 12 млн євро. Попри вік, Роналду продовжує відігравати ключову роль як у клубі, так і в команді Роберто Мартінеса.

Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Новий погляд Роналду на кар'єру

Кріштіану зазначив, що з роками став інакше ставитися до цілей та відповідальності. Його підхід до підготовки, відновлення та тренувань залишається незмінним, але тепер він цінує шлях так само як результат. Для нього важливі не тільки перемоги, а й сам процес: щоденна робота, дисципліна, відчуття команди та атмосфера гри.

"Люди часто кажуть мені, що час зупинитися, що я зробив усе можливе. Але я не відчуваю, що все ще корисний клубу та збірній і хочу насолоджуватися кожним моментом. Так, розумію, що часу залишилося небагато, але хочу прожити ці роки максимально. Раніше я думав про те, щоб підкорити світ, а тепер — про те, щоб просто бути щасливим", — зізнався Роналду.

