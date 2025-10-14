Экс-менеджер Кличко разрушил мечту Усика — о чем речь

Александр Усик гуляет по магазинам. Фото: instagram.com/usykaa/

Бывший менеджер братьев Кличко Бернд Бенте рассказал о главной мечте Александра Усика после его второго триумфа в супертяжелом весе. По словам функционера, украинец хотел бы вновь поднять флаг своей страны уже не на зарубежной арене, а в сердце Киева.

Бенте отметил, что Усик давно доказал все, что мог, и теперь движим не жаждой титулов, а желанием подарить праздник украинским болельщикам, сообщает World Bboxing News.

Реклама

Читайте также:

Бернд Бенте подчеркнул, что украинский чемпион всегда оставался верен своей стране и не раз говорил, что мечтает завершить карьеру дома. По словам менеджера, для Александра Усика бой на Олимпийском стадионе стал бы символом возвращения к миру и моментом, когда Украина сможет праздновать не только спортивную, но и человеческую победу. Однако пока, отметил менеджер, об этом можно лишь мечтать.

Олимпийский стадион в Киеве. Фото: УНИАН

Бенте рассказал о мечте Усика

Менеджер добавил, что война лишила спортсменов возможности выступать на родной земле. Но Усик, как и миллионы украинцев, верит, что этот день обязательно настанет, и Киев снова услышит гимн после победного боя.

"Усику больше нечего никому доказывать. Его мечта — защищать свои титулы чемпиона мира на Олимпийском стадионе в Киеве после войны. Но, к сожалению, пока нет никаких признаков того, что Россия в ближайшее время завершит свою жестокую агрессию. Это его большая цель, и я верю, что он ее осуществит", — заявил Бернд Бенте.

Напомним, Йожеф Сабо назвал игрока "Динамо", которого Сергей Ребров должен взять в сборную Украины.

А французский тренер Зинедин Зидан назвал молодого игрока, которого считает большим талантом.