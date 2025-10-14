Ексменеджер Кличка зруйнував мрію Усика — про що йдеться

Олександр Усик гуляє магазинами. Фото: instagram.com/usykaa/

Колишній менеджер братів Кличко Бернд Бенте розповів про головну мрію Олександра Усика після його другого тріумфу в суперважкій вазі. За словами функціонера, українець хотів би знову підняти прапор своєї країни вже не на закордонній арені, а в серці Києва.

Бенте зазначив, що Усик давно довів усе, що міг, і тепер керується не жагою до титулів, а бажанням подарувати свято українським уболівальникам, повідомляє World Bboxing News.

Бернд Бенте наголосив, що український чемпіон завжди залишався вірним своїй країні та не раз говорив, що мріє завершити кар'єру вдома. За словами менеджера, для Олександра Усика бій на Олімпійському стадіоні став би символом повернення до миру та моментом, коли Україна зможе святкувати не лише спортивну, а й людську перемогу. Однак поки що, зазначив менеджер, про це можна лише мріяти.

Олімпійський стадіон у Києві. Фото: УНІАН

Бенте розповів про мрію Усика

Менеджер додав, що війна позбавила спортсменів можливості виступати на рідній землі. Але Усик, як і мільйони українців, вірить, що цей день обов'язково настане, і Київ знову почує гімн після переможного бою.

"Усику більше нічого нікому доводити. Його мрія — захищати свої титули чемпіона світу на Олімпійському стадіоні в Києві після війни. Але, на жаль, поки що немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом завершить свою жорстоку агресію. Це його велика мета, і я вірю, що він її здійснить", — заявив Бернд Бенте.

