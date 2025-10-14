Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Спорт Усик не зможе провести бій, про який давно мріє

Усик не зможе провести бій, про який давно мріє

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:05
Ексменеджер Кличка зруйнував мрію Усика — про що йдеться
Олександр Усик гуляє магазинами. Фото: instagram.com/usykaa/

Колишній менеджер братів Кличко Бернд Бенте розповів про головну мрію Олександра Усика після його другого тріумфу в суперважкій вазі. За словами функціонера, українець хотів би знову підняти прапор своєї країни вже не на закордонній арені, а в серці Києва.

Бенте зазначив, що Усик давно довів усе, що міг, і тепер керується не жагою до титулів, а бажанням подарувати свято українським уболівальникам, повідомляє World Bboxing News.

Реклама
Читайте також:

Бернд Бенте наголосив, що український чемпіон завжди залишався вірним своїй країні та не раз говорив, що мріє завершити кар'єру вдома. За словами менеджера, для Олександра Усика бій на Олімпійському стадіоні став би символом повернення до миру та моментом, коли Україна зможе святкувати не лише спортивну, а й людську перемогу. Однак поки що, зазначив менеджер, про це можна лише мріяти.

Реклама
Олимпийский стадион
Олімпійський стадіон у Києві. Фото: УНІАН

Бенте розповів про мрію Усика

Менеджер додав, що війна позбавила спортсменів можливості виступати на рідній землі. Але Усик, як і мільйони українців, вірить, що цей день обов'язково настане, і Київ знову почує гімн після переможного бою.

"Усику більше нічого нікому доводити. Його мрія — захищати свої титули чемпіона світу на Олімпійському стадіоні в Києві після війни. Але, на жаль, поки що немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом завершить свою жорстоку агресію. Це його велика мета, і я вірю, що він її здійснить", — заявив Бернд Бенте.

Реклама

Нагадаємо, Йожеф Сабо назвав гравця "Динамо", якого Сергій Ребров має взяти до збірної України.

А французький тренер Зінедін Зідан назвав молодого гравця, якого вважає великим талантом.

Київ спорт Олександр Усик бокс українські боксери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації