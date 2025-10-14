Зідан дав характеристику Ламіну Ямалю з Барселони

Зідан назвав молодого гравця, яким захоплюється
Легендарний Зінедін Зідан високо оцінив гру вундеркінда "Барселони" Ламіна Ямаля, назвавши його одним із найбільш вражаючих молодих футболістів сучасності.
Легендарний француз розповів, що юний іспанець вражає його не тільки технікою, а й внутрішнім спокоєм на полі, повідомляє BeIN Sports.
За словами Зінедіна Зідана, у футболі рідко з'являються гравці, які здатні однією передачею або рухом змінити хід матчу. Ямаль, на його думку, саме з таких: він діє з упевненістю, ніби грає не у 18, а у 28 років.
Особливо Зідан виділив поєдинок проти "Інтера" на "Сан-Сіро", який відбувся минулого сезону. Тоді молодий каталонець фактично самотужки створив усі небезпечні моменти своєї команди та змусив про себе говорити всю Європу.
Зідан не стримав захоплення
Француз підкреслив, що в Ламіна є щось більше, ніж просто талант. За його словами, молодий футболіст грає з душею та зрілістю, яких не вистачає навіть багатьом зіркам світового рівня. Зідан зазначив, що такі гравці з'являються раз на десятиліття та змінюють уявлення про те, яким може бути футбол.
"Якщо є гравець, який мене захоплює, коли торкається м'яча, це Ламін Ямаль. Він був тим, хто зробив усе на полі проти "Інтера" на "Сан-Сіро" минулого сезону. І він зробив це самотужки. Це неймовірно — бачити, як хтось у такому віці контролює гру з такою легкістю", — заявив Зідан.
Нагадаємо, лідер збірної України Руслан Маліновський відверто розповів про причини перемоги над Азербайджаном.
Глава українського футболу Андрій Шевченко звернувся до гравців команди Сергія Реброва.
Читайте Новини.LIVE!