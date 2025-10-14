Зідан дав характеристику Ламіну Ямалю з Барселони

Зінедін Зідан спілкується з уболівальниками. Фото: instagram.com/zidane/

Легендарний Зінедін Зідан високо оцінив гру вундеркінда "Барселони" Ламіна Ямаля, назвавши його одним із найбільш вражаючих молодих футболістів сучасності.

Легендарний француз розповів, що юний іспанець вражає його не тільки технікою, а й внутрішнім спокоєм на полі, повідомляє BeIN Sports.

За словами Зінедіна Зідана, у футболі рідко з'являються гравці, які здатні однією передачею або рухом змінити хід матчу. Ямаль, на його думку, саме з таких: він діє з упевненістю, ніби грає не у 18, а у 28 років.

Особливо Зідан виділив поєдинок проти "Інтера" на "Сан-Сіро", який відбувся минулого сезону. Тоді молодий каталонець фактично самотужки створив усі небезпечні моменти своєї команди та змусив про себе говорити всю Європу.

Ламін Ямаль перед матчем. Фото: Reuters/Albert Gea

Зідан не стримав захоплення

Француз підкреслив, що в Ламіна є щось більше, ніж просто талант. За його словами, молодий футболіст грає з душею та зрілістю, яких не вистачає навіть багатьом зіркам світового рівня. Зідан зазначив, що такі гравці з'являються раз на десятиліття та змінюють уявлення про те, яким може бути футбол.

"Якщо є гравець, який мене захоплює, коли торкається м'яча, це Ламін Ямаль. Він був тим, хто зробив усе на полі проти "Інтера" на "Сан-Сіро" минулого сезону. І він зробив це самотужки. Це неймовірно — бачити, як хтось у такому віці контролює гру з такою легкістю", — заявив Зідан.

