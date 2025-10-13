Відео
Україна
Головна Спорт Зідан назвав команду, в якій хоче працювати

Зідан назвав команду, в якій хоче працювати

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 15:31
Зідан назвав свою майбутню команду після перерви в кар'єрі
Зінедін Зідан із м'ячем. Фото: instagram.com/zidane/

Легендарний французький футболіст та тренер Зінедін Зідан підтвердив, що планує повернутися до роботи. Екснаставник "Реала" заявив, що в майбутньому однією з його цілей є керівництво національною збірною Франції.

Про свій намір Зідан розповів під час спортивного фестивалю в італійському Тренто, повідомляє Football Italia.

Читайте також:

За словами 52-річного фахівця, він скучив за щоденною роботою з командою та відчуває в собі сили знову вийти на тренерський шлях.

Зинедин Зидан
Зінедін Зідан із Крістофом Карамбе та Еммануелем Петі під час ігрової кар'єри. Фото: Reuters/Paulo Whitaker

Француз зазначив, що не поспішає з поверненням і чекає слушного моменту. Останніми роками його пов'язували з "ПСЖ" та "Ювентусом", проте сам Зідан дав зрозуміти, що пріоритетом для нього залишається робота зі збірною.

Головна мета Зідана

Національну команду Франції очолює Дідьє Дешам, контракт якого діє до завершення чемпіонату світу 2026 року. Після цього, за даними європейських ЗМІ, саме Зідана вважають головним кандидатом на те, щоб обійняти цю посаду.

"Я обов'язково повернуся до тренерської роботи. Це станеться свого часу, але точно станеться. У майбутньому однією з моїх цілей є збірна Франції — це логічний крок. У мене є бажання та енергія, щоб знову працювати", — розповів Зідан.

Нагадаємо, помічник Олександра Шовковського пояснив, чому приїхав у "Динамо" з Польщі.

Українська тенісистка об'єдналася з росіянкою та виборола перемогу в престижному турнірі.

спорт футбол Збірна Франції з футболу Зінедін Зідан тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
