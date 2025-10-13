Зідан назвав свою майбутню команду після перерви в кар'єрі

Зінедін Зідан із м'ячем. Фото: instagram.com/zidane/

Легендарний французький футболіст та тренер Зінедін Зідан підтвердив, що планує повернутися до роботи. Екснаставник "Реала" заявив, що в майбутньому однією з його цілей є керівництво національною збірною Франції.

Про свій намір Зідан розповів під час спортивного фестивалю в італійському Тренто, повідомляє Football Italia.

За словами 52-річного фахівця, він скучив за щоденною роботою з командою та відчуває в собі сили знову вийти на тренерський шлях.

Зінедін Зідан із Крістофом Карамбе та Еммануелем Петі під час ігрової кар'єри. Фото: Reuters/Paulo Whitaker

Француз зазначив, що не поспішає з поверненням і чекає слушного моменту. Останніми роками його пов'язували з "ПСЖ" та "Ювентусом", проте сам Зідан дав зрозуміти, що пріоритетом для нього залишається робота зі збірною.

Головна мета Зідана

Національну команду Франції очолює Дідьє Дешам, контракт якого діє до завершення чемпіонату світу 2026 року. Після цього, за даними європейських ЗМІ, саме Зідана вважають головним кандидатом на те, щоб обійняти цю посаду.

"Я обов'язково повернуся до тренерської роботи. Це станеться свого часу, але точно станеться. У майбутньому однією з моїх цілей є збірна Франції — це логічний крок. У мене є бажання та енергія, щоб знову працювати", — розповів Зідан.

