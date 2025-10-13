Зидан назвал свою будущую команду после перерыва в карьере

Зинедин Зидан с мячом. Фото: instagram.com/zidane/

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан подтвердил, что планирует вернуться к работе. Экс-наставник "Реала" заявил, что в будущем одной из его целей является руководство национальной сборной Франции.

О своем намерении Зидан рассказал во время спортивного фестиваля в итальянском Тренто, сообщает Football Italia.

По словам 52-летнего специалиста, он соскучился по ежедневной работе с командой и чувствует в себе силы вновь выйти на тренерский путь.

Зинедин Зидан с Кристофом Карамбе и Эммануэлем Пети во время игровой карьеры. Фото: Reuters/Paulo Whitaker

Француз отметил, что не торопится с возвращением и ждет подходящего момента. В последние годы его связывали с "ПСЖ" и "Ювентусом", однако сам Зидан дал понять, что приоритетом для него остается работа со сборной.

Главная цель Зидана

Национальную команду Франции возглавляет Дидье Дешам, контракт которого действует до завершения чемпионата мира 2026 года. После этого, по данным европейских СМИ, именно Зидан считается главным кандидатом на то, чтобы занять этот пост.

"Я обязательно вернусь к тренерской работе. Это произойдет в свое время, но точно произойдет. В будущем одной из моих целей является сборная Франции — это логичный шаг. У меня есть желание и энергия, чтобы снова работать", — рассказал Зидан.

