Ассистент Шовковского рассказал, как адаптируется в Динамо

Мацей Кендзерек во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Польский тренер Мацей Кендзерек, присоединившийся к штабу киевского "Динамо" в конце августа, рассказал о своих первых впечатлениях от работы в украинском клубе.

Он признался, что переход в команду стал важным шагом в его карьере и дал ему бесценный опыт в условиях, когда украинский футбол продолжает жить вопреки войне, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Приглашение из Киева стало для Мацея Кендзерека серьезным вызовом и возможностью развиваться на международном уровне. Он отметил, что учитывал все обстоятельства, включая безопасность и постоянные переезды, но желание работать в столь титулованной команде оказалось сильнее сомнений.

Мацей Кендзерек и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Впечатления польского тренера от "Динамо"

Кендзерек добавил, что атмосфера в клубе производит сильное впечатление, а уровень игроков соответствует высоким стандартам европейского футбола. Он подчеркнул, что "Динамо" даже в нынешних условиях сохраняет амбиции и остаётся важным символом для всей страны.

Отдельно тренер отметил отношение украинцев к памяти погибших и подчеркнул, что присутствие войны ощущается буквально в каждом дне, но при этом футбол помогает людям не терять веру и продолжать жить. Кендзерек назвал это одной из главных причин, почему чемпионат Украины сегодня имеет особое значение.

"Для меня работа в "Динамо" — это не просто новая должность, а важный жизненный опыт. Я стараюсь учить язык и все лучше понимать местную культуру. Команда работает с большой самоотдачей, и я горжусь быть ее частью. Это шаг вперед, который многому меня учит как тренера и как человека", — рассказал Кендзерек.

