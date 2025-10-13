Буткевич пытается решить конфликт между топ-менеджерами Полесья

Александр Хацкевич (слева), Геннадий Буткевич и Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Вице-президент "Полесья" Александр Хацкевич и спортивный директор клуба Вячеслав Шевчук недовольны друг другом. Их конфликт тянется уже несколько лет.

После назначения Хацкевича в "Полесье" конфликт повлиял и на клуб, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Кадровое решение Геннадия Буткевича о назначении бывшего игрока и тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича в "Полесье" может негативно отразиться на перспективах клуба. У этого специалиста оказались сложные отношения с Вячеславом Шевчуком, который работает в житомирском клубе.

Вячеслав Шевчук (второй справа). Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что произошло в "Полесье"

Согласно утверждению Игоря Бурбаса, конфликт Александра Хацкевича с Вячеславом Шевчуком тянется с тех времен, когда она спортсмена встречались друг с другом в рамках выставочных матчей ветеранов украинского футбола. Оба специалиста недолюбливают друг друга, их конфликт продолжает развиваться.

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич не стал сходу увольнять одного из своих работников. Он решил попытаться исправить ситуацию другим способом. Владелец клуба играет с Хацкевичем и Шевчуком в падл, причем ставит обоих в пару против себя. Таким образом Буткевич пытается научить Хацкевича и Шевчука взаимодействовать в одной команде.

После 8 туров в чемпионате Украины "Полесье" занимает 4 место в таблице. В следующем матче житомирская команда сыграет против донецкого "Шахтера" дома, поединок пройдет 18 октября.

