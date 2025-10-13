Видео
Настоящая украинские красавицы — как выглядят сестры Алексиевы

Настоящая украинские красавицы — как выглядят сестры Алексиевы

Дата публикации 13 октября 2025 08:36
Сестры Алексиевы — украинские красавицы и звезды артистического плавания
Марина и Владислава Алексиевы. Фото: instagram.com/vladyslava_aleksiiva

В украинском артистическом плавании много красивых девушек. Одними из таких являются сестры Марина и Владислава Алексиевы.

Девушки не только покоряют публику на мировых аренах, но и делают это в соцсетях, сообщил портал Новини.LIVE.

Марина и Владислава Алексиевы
Марина Алексиева. Фото: instagram.com/maryna_aleksiiva

Красавицы украинского спорта

Марина и Владислава — это 24-летние близняшки из Харькова, которые в 2021-м году на Олимпийских играх в Токио выиграли бронзовую медаль в дуэтах. К сожалению, в Париже они остались без подиума.

Сестры являются воплощением славянской красоты — стройные атлетические фигуры, длинные ноги, изящные прямые контуры лица, постоянно сияющая улыбка и одинаковые большие красивые глаза.

Марина и Владислава Алексиевы
Марина Алексиева. Фото: instagram.com/maryna_aleksiiva

В купальниках девушки проводят почти всё время и поэтому им всегда необходимо поддерживать себя в форме.

Марина и Владислава Алексиевы
Владислава Алексиева. Фото: instagram.com/vladyslava_aleksiiva

Сестры после ОИ-2024 в Париже взяли перерыв и появлялись в разнообразных медийных проектах, благодаря чему повысили свою узнаваемость среди украинцев.

Сестры также активно ведут соцсети. В Instagram у Владиславы 16,7 тысяч фолловеров, а у Марины — 15,9 тысяч.

жены футболистов Сборная Украины по артистическому плаванью Артистическое плавание Марина Алексиева Владислава Алексиева
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
