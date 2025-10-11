Леоненко призвал дать Реброву шанс завершить отбор к ЧМ-2026

Виктор Леоненко. Фото: кадр из видео

В третьем туре группового раунда квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины обыграла Исландию. Подопечные Сергея Реброва победили в матче с восемью голами.

Свою оценку матчу и возможному увольнению Реброва дал эксперт Виктор Леоненко в комментарии порталу "БЛИК".

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Леоненко не был слишком жестким к Реброву

Леоненко сперва прокомментировал волну критики, которая нависла над Ребровым после матчей Лиги наций и начала отбора к ЧМ-2026, где Украина добыла ничью в игре с Азербайджаном. Фанаты требовали его отставки, обвиняя в нестабильной игре. Поражение от Исландии могло стать его последним матчем.

"Тренер — профессия, которую всегда критикуют. Наши болельщики суровы, а игроки, видимо, начитались комплиментов от соперников и решили, что они звезды", — иронизирует Леоненко.

Эксперт считает, что даже сам Ребров недоволен игрой, поскольку команда хорошо играет лишь один тайм.

Не помогали сборной слухи об уходе Реброва в "Панатинаикос", который вел переговоры с представителями тренера. Однако Леоненко сомневается в интересе греков к специалисту.

"Не факт, что это правда. Может, это искусственный интеллект придумал", — сказал эксперт.

Ключевое решение, по словам Леоненко, за президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко.

Что касается Виктора, то он считает, что Реброву нужно дать шанс завершить отборочный цикл к ЧМ-2026. Это заявление из его уст вызвало удивление, поскольку он любил критиковать Реброва еще со времен тренерства в "Динамо".

"Любому тренеру надо позволить доработать сезон", — подчеркнул Леоненко.

