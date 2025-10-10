Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украина в нервном матче с восемью голами победила Исландию

Украина в нервном матче с восемью голами победила Исландию

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 23:57
Украина в зрелищном матче победила Исландию в отборе ЧМ-2026
Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В рамках третьего тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2026 сыграла сборная Украины. Соперником команды Сергея Реброва была Исландия.

Украина победила хозяев в результативной игре, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Исландия - Украина
Руслан Малиновский. Фото: УАФ

Украина и Исландия забили восемь мячей

Матч начался с быстрого гола Украины на 14-й минуте. Миколенко совершил рейд по левому флангу, сместился в штрафную и отдал мяч в центр, где Малиновский ударом в касание открыл счет.

Исландия ответила на 34-й минуте — Эллертссон обошел Коноплю и пробил в ближний угол мимо Трубина. Вратарь сине-желтых очень давно не делал таких грубых ошибок.

Перед перерывом Украина вырвалась вперед. На 45-й минуте Волошин прострелил во вратарскую площадку, Ванат не попал по мячу, но ошибка Эллертссона позволила Гуцуляку добить.

Исландия - Украина
Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ

На 5-й добавленной к первому тайму минуте Малиновский оформил дубль, точно пробив в дальнюю девятку после паса Волошина.

Во втором тайме Исландия сократила отставание на 59-й минуте. Гудмундссон замкнул подачу Гаральдссона, а на 75-й он сравнял счет после сброса Гудьйонсена.

Однако Украина больше не пропустила и забила в ответ. На 85-й минуте Калюжный попал со слета после отскока, а на 88-й Очеретько закрепил победу дальним ударом в правый угол после паса Бондаренко.

Исландия — Украина — 3:5

Голы: Эллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 — Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 88

Напомним, игрок сборной Украины Михаил Мудрик снова "сменил профессию" в Лондоне.

Звезда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин нашел нового тренера для клуба.

Защитник сборной Украины Илья Забарный прибавил в стоимости и теперь стоит 55 млн евро.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Руслан Малиновский ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации