Украина в зрелищном матче победила Исландию в отборе ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

В рамках третьего тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2026 сыграла сборная Украины. Соперником команды Сергея Реброва была Исландия.

Украина победила хозяев в результативной игре, сообщил портал Новини.LIVE.

Руслан Малиновский. Фото: УАФ

Украина и Исландия забили восемь мячей

Матч начался с быстрого гола Украины на 14-й минуте. Миколенко совершил рейд по левому флангу, сместился в штрафную и отдал мяч в центр, где Малиновский ударом в касание открыл счет.

Исландия ответила на 34-й минуте — Эллертссон обошел Коноплю и пробил в ближний угол мимо Трубина. Вратарь сине-желтых очень давно не делал таких грубых ошибок.

Перед перерывом Украина вырвалась вперед. На 45-й минуте Волошин прострелил во вратарскую площадку, Ванат не попал по мячу, но ошибка Эллертссона позволила Гуцуляку добить.

Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ

На 5-й добавленной к первому тайму минуте Малиновский оформил дубль, точно пробив в дальнюю девятку после паса Волошина.

Во втором тайме Исландия сократила отставание на 59-й минуте. Гудмундссон замкнул подачу Гаральдссона, а на 75-й он сравнял счет после сброса Гудьйонсена.

Однако Украина больше не пропустила и забила в ответ. На 85-й минуте Калюжный попал со слета после отскока, а на 88-й Очеретько закрепил победу дальним ударом в правый угол после паса Бондаренко.

Исландия — Украина — 3:5

Голы: Эллертссон, 34, Гудмундссон, 59, 75 — Малиновский, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжный, 85, Очеретько, 88

