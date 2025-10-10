Малиновский оформил дубль, а Украина ведет 3:1 против Исландии

Украина трижды забила в первом тайме с Исландией — видео
Сборная Украины по футболу играет матч против Исландии в третьем туре квалификации чемпионата мира-2026. В матче прошел первый тайм.
В первом тайме дубль оформил Руслан Малиновский, а команда трижды забила, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина трижды забила Исландии
Украина открыла счет уже на 14-й минуте, когда Миколенко после рейда через всю защиту соперника на левом фланге прострелил в центр, где Малиновский ударом в касание замкнул — 0:1.
Исландия сравняла на 34-й минуте — Эллертссон проскочил мимо Конопли и пробил мимо Трубина в ближний угол — 1:1.
Однако перед перерывом Украина вернула преимущество. На 45-й минуте прострел Волошина привел к ошибке Эллертссона, а Алексей Гуцуляк добил мяч в ворота.
На 5-й дополнительной минуте Малиновский закрепил успех, молниеносно пробив в дальнюю девятку после паса Волошина с левого фланга.
Исландия — Украина — 1:3
Голы: Эллертссон, 34 — Малиновский, 14, Гуцуляк, 45, Малиновский, 45+5
