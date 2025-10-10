Малиновский оформил дубль, а Украина ведет 3:1 против Исландии

Руслан Малиновский после первого гола. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу играет матч против Исландии в третьем туре квалификации чемпионата мира-2026. В матче прошел первый тайм.

В первом тайме дубль оформил Руслан Малиновский, а команда трижды забила, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украина трижды забила Исландии

Украина открыла счет уже на 14-й минуте, когда Миколенко после рейда через всю защиту соперника на левом фланге прострелил в центр, где Малиновский ударом в касание замкнул — 0:1.

Исландия сравняла на 34-й минуте — Эллертссон проскочил мимо Конопли и пробил мимо Трубина в ближний угол — 1:1.

Однако перед перерывом Украина вернула преимущество. На 45-й минуте прострел Волошина привел к ошибке Эллертссона, а Алексей Гуцуляк добил мяч в ворота.

На 5-й дополнительной минуте Малиновский закрепил успех, молниеносно пробив в дальнюю девятку после паса Волошина с левого фланга.

Исландия — Украина — 1:3

Голы: Эллертссон, 34 — Малиновский, 14, Гуцуляк, 45, Малиновский, 45+5

Напомним, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик "подрабатывает таксистом" в Лондоне.

Звезда "Манчестер Юнайтед" 90-х годов назвала подходящего тренера для клуба.

Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный прибавил в стоимости и теперь стоит почти как пиковый Мудрик.