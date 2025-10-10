Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Рой Кин назвал тренера, который нужен Манчестер Юнайтед

Рой Кин назвал тренера, который нужен Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 15:03
Рой Кин назвал тренера, который оживит Манчестер Юнайтед
Рой Кин в 2025 году. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин признался, что хотел бы увидеть аргентинского специалиста Диего Симеоне во главе английского клуба. По мнению эксперта, нынешнему "Юнайтед" не хватает именно того характера и огня, которые способен привнести тренер "Атлетико".

Кин отметил, что Симеоне мог бы оживить атмосферу в раздевалке и вернуть игрокам менталитет победителей, сообщает Goal.com.

Реклама
Читайте также:

Рой Кин подчеркнул, что Диего Симеоне умеет создавать команды, где дисциплина и страсть идут рука об руку, и именно этого сегодня не хватает "красным дьяволам". Бывший капитан "Юнайтед" добавил, что тренеру нужно будет время, чтобы перестроить систему, но клубу пора рискнуть и отойти от стандартных решений. Он уверен, что Симеоне способен встряхнуть "Олд Траффорд" и вернуть ту энергию, которая когда-то пугала соперников по всей Европе. 

Диего Симеоне
Диего Симеоне во время матча. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Сложные времена для "МЮ"

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" переживает непростые времена: команда колеблется в середине таблицы АПЛ, нестабильно выступает в еврокубках и подвергается постоянной критике за отсутствие идей в атаке. Болельщики все чаще требуют перемен и обсуждают возможную замену тренерского штаба.

"Я уже много лет говорю, что хотел бы увидеть Симеоне во главе "Манчестер Юнайтед". Думаю, он бы устроил там настоящий хаос, но в хорошем смысле. Его энергия и менталитет победителя могут оживить клуб. Хотелось бы, чтобы он однажды пришел и встряхнул эту команду", — заявил Кин. 

По итогам семи туров в сезоне 2025/2026 "МЮ" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик "стал подрабатывать" таксистом во время отстранения от футбола. 

Защитник Александр Зинченко обратился к партнерам по сборной Украины перед игрой с Исландией. 

Тренер Сергей Ребров назвал футболистов, которые не смогут выйти на поле в матче отбора на ЧМ-2026. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед Диего Симеоне Атлетико Мадрид
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации