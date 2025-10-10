Рой Кин назвал тренера, который оживит Манчестер Юнайтед

Рой Кин в 2025 году. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин признался, что хотел бы увидеть аргентинского специалиста Диего Симеоне во главе английского клуба. По мнению эксперта, нынешнему "Юнайтед" не хватает именно того характера и огня, которые способен привнести тренер "Атлетико".

Кин отметил, что Симеоне мог бы оживить атмосферу в раздевалке и вернуть игрокам менталитет победителей, сообщает Goal.com.

Реклама

Читайте также:

Рой Кин подчеркнул, что Диего Симеоне умеет создавать команды, где дисциплина и страсть идут рука об руку, и именно этого сегодня не хватает "красным дьяволам". Бывший капитан "Юнайтед" добавил, что тренеру нужно будет время, чтобы перестроить систему, но клубу пора рискнуть и отойти от стандартных решений. Он уверен, что Симеоне способен встряхнуть "Олд Траффорд" и вернуть ту энергию, которая когда-то пугала соперников по всей Европе.

Диего Симеоне во время матча. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Сложные времена для "МЮ"

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" переживает непростые времена: команда колеблется в середине таблицы АПЛ, нестабильно выступает в еврокубках и подвергается постоянной критике за отсутствие идей в атаке. Болельщики все чаще требуют перемен и обсуждают возможную замену тренерского штаба.

"Я уже много лет говорю, что хотел бы увидеть Симеоне во главе "Манчестер Юнайтед". Думаю, он бы устроил там настоящий хаос, но в хорошем смысле. Его энергия и менталитет победителя могут оживить клуб. Хотелось бы, чтобы он однажды пришел и встряхнул эту команду", — заявил Кин.

По итогам семи туров в сезоне 2025/2026 "МЮ" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик "стал подрабатывать" таксистом во время отстранения от футбола.

Защитник Александр Зинченко обратился к партнерам по сборной Украины перед игрой с Исландией.

Тренер Сергей Ребров назвал футболистов, которые не смогут выйти на поле в матче отбора на ЧМ-2026.