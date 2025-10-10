Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Исландией

Голкипер Анатолий Трубин во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины объявила заявку на матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против команды Исландии. Поединок состоится сегодня, 10 октября, во Вроцлаве и станет третьим для украинцев в квалификационном цикле.

Главный тренер Сергей Ребров определился с теми, кто выйдет на поле и останется в резерве, сообщает пресс-служба УАФ.

Из всех игроков, находящихся в расположении национальной команды, в заявку не попал только полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк, продолжающий восстановление после травмы.

Защитник Илья Забарный с мячом. Фото: instagram.com/uafukraine/

Заявка сборной Украины

В список вошли вратари Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Дмитрий Ризнык. Линию обороны составили Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Николай Матвиенко.

В полузащите сборной Украины смогут сыграть Владимир Бражко, Руслан Малиновский, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень и Иван Калюжный. В атаке — Владислав Ванат и Артем Довбик.

Украина проведет встречу с Исландией на стадионе во Вроцлаве. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени, и именно этот поединок может стать ключевым в борьбе команды Сергея Реброва за выход на чемпионат мира.

Напомним, ранее тренер сборной Украины объяснил, как его команда сыграет важнейший матч отбора на Кубок Мира против Исландии.

Болельщики в Украине смогут увидеть это противостояние в прямом эфире, просмотр будет доступен бесплатно.