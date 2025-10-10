Ребров раскрыл детали подготовки сборной Украины к Исландии

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Кадр из видео

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию в Рейкьявике накануне отборочного матча против Исландии. Наставник рассказал о кадровых потерях, состоянии команды и настрое на предстоящую игру.

По словам Реброва, полузащитник Егор Ярмолюк не сможет выйти на поле, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы, сообщает YouTube-канал УАФ.

Тренер уточнил, что футболист должен вернуться к тренировкам уже через день, чтобы подготовиться к следующему поединку. При этом Сергей Ребров отметил, что состав сборной укомплектован достаточно глубоко, и замена травмированных не станет проблемой. Отдельное внимание он уделил будущему сопернику — сборной Исландии, которая под руководством нового тренера изменила стиль и стала больше контролировать мяч.

Тренировка сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Ребров сказал о матче

Наставник подчеркнул, что Украина должна сыграть агрессивнее, чем в матче против Азербайджана, и доказать свое желание побеждать. Он выразил уверенность, что команда способна показать другой уровень футбола и восстановить доверие болельщиков.

"Я всегда говорю игрокам: не надо бояться проиграть, надо бояться сделать недостаточно для победы. Давление — это нормально, оно должно быть в команде, которая играет на результат. Главное — отдать все на поле и не иметь к себе претензий после финального свистка. А какой будет результат — посмотрим", — рассказал Ребров.

Напомним, украинские болельщики смогут без лишних затрат посмотреть матч с участием сборных Исландии и Украины.

