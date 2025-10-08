Видео
Україна
Видео

Зеленский оценил работу ВСУ на фронте и назвал потери РФ
Гендиректору клуба Первой лиги объявили подозрение о бронировании

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 20:17
Гендиректору ФК Чернигов вручили подозрение — нанес ущерб на 107 млн грн
Николай Синица. Фото: кадр из видео

Черниговская областная прокуратура 8 октября вручила подозрение генеральному директору ФК "Чернигов". Имя и лицо не называлось, но соответствующую должность занимает Николай Синица.

О вручении подозрения сообщило "Суспільне" со ссылкой на прокуратуру.

Николай Синица
Николай Синица. Фото: ФК "Чернигов"

Задержан совладелец ФК "Чернигов"

По данным следствия, гендиректор и бенефициар клуба зачислил в штат предприятия и забронировал от мобилизации лиц, которые не принимали участия в его деятельности. Это уменьшило резерв ВСУ и способствовало уклонению от призыва.

Прокуратура считает, что действия функционера нанесли ущерб государству на более 107 млн грн.

Синица не комментирует ситуацию и не берет трубку.

Представитель ФК "Чернигов" Александр Гребенников отрицает обыски и заверил, что не владеет информацией о бронировании.

ФК "Чернигов" сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги.

футбол мобилизация Первая лига Нацполиция ФК Чернигов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
