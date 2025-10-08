Бразильский журналист назвал Довбика угрозой для общества

Артем Довбик. Фото: Reuters

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик в начале сезона продолжает подвергаться сокрушительной критике. Два незабитых пенальти в ворота "Лилля" только увеличили потоки ненависти к футболисту.

Очередным критиком стал бразильский журналист Роберто Пато Моуре в интервью порталу Retesport.

Довбика продолжают оскорблять

По словам журналиста, тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини ошибается, продолжая ставить украинца в атаку. Он считает Довбика одним из самых больших провалов в истории футбола.

"Если бы у "Ромы" был центральный нападающий, они бы уже самостоятельно возглавляли Серию А. Довбик — это угроза для общества, это ужасно", — сказал Моуре.

Итальянская пресса все чаще называет Довбика "призраком на поле" из-за пассивности и нереализованных моментов. Даже в матчах, где украинец забил и сделал ассист, он был одним из худших футболистов в команде.

Довбик перешел в "Рому" из "Жироны" в августе 2024-го, став самым дорогим трансфером клуба — 35 млн евро.

В сезоне 2024/2025 он забил 17 голов за клуб, но в этом сезоне у игрока один гол и один ассист за семь матчей.

