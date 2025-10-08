Відео
Довбика назвали одним з найбільших провалів в історії футболу

Довбика назвали одним з найбільших провалів в історії футболу

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:03
Бразильський журналіст назвав Довбика загрозою для суспільства
Артем Довбик. Фото: Reuters

Український нападник італійської "Роми" Артем Довбик на початку сезону продовжує зазнавати нищівної критики. Два незабитих пенальті у ворота "Лілля" тільки збільшили потоки ненависті до футболіста.

Черговим критиком став бразильський журналіст Роберто Пато Моуре в інтерв'ю порталу Retesport.


Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбика продовжують ображати

За словами журналіста, тренер "Роми" Джан П’єро Гасперіні помиляється, продовжуючи ставити українця в атаку. Він вважає Довбика одним із найбільших провалів в історії футболу.

"Якби у "Роми" був центральний нападник, вони б уже самостійно очолювали Серію А. Довбик — це загроза для суспільства, це жахливо", — сказав Моуре.

Італійська преса все частіше називає Довбика "привидом на полі" через пасивність і нереалізовані моменти. Навіть у матчах де українець забив та зробив асист, він був одним з найгірших футболістів у команді.

Довбик перейшов до "Роми" з "Жирони" у серпні 2024-го, ставши найдорожчим трансфером клубу — 35 млн євро.

У сезоні 2024/2025 він забив 17 голів за клуб, але цього сезону у гравці один гол і один асист за сім матчів.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
