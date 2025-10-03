Відео
Берке Озер із Лілля взяв два удари з пенальті від Довбика

Берке Озер із Лілля взяв два удари з пенальті від Довбика

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 12:09
Довбик двічі не реалізував пенальті через кураж голкіпера Лілля
Берке Озер (у центрі) святкує свій успіх. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Домашній матч "Роми" в Лізі Європи завершився поразкою з рахунком 0:1. Єдиний гол на шостій хвилині зустрічі забив хавбек французької команди Хаукон Харальдссон, а кінцівка подарувала справжню драму.

У компенсований час римляни отримали одразу три поспіль пенальті, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Двічі до точки підходив український форвард Артем Довбик, але обидва рази його удари відбив голкіпер "Лілля" Берке Озер. Суддя фіксував порушення та дозволяв перебити, проте результат не змінився.

Третю спробу взяв на себе інший гравець "Роми", але й цей удар Озер зумів зупинити. Таким чином, воротар став головним героєм зустрічі, принісши французькому клубу надважливу перемогу на виїзді.

"Перед грою я пообіцяв своїй дівчині, що не пропущу. Вона сказала, що давно в мене не було "сухого" матчу. Не думав, що буде так важко, але в підсумку я дотримав слова. Якби був і четвертий пенальті, я б теж його відбив", — заявив Озер.

Невдачі "Роми" та герой "Лілля"

Довбик став центральною фігурою епізоду, але в негативному ключі. Українець не зумів реалізувати свій шанс та втратив можливість врятувати команду від поразки. Для "Роми" ця поразка може мати серйозні наслідки в боротьбі за вихід із групи.

Артем Довбик
Артем Довбик після фіаско. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Влітку Озер перейшов у "Лілль" із турецького "Еюпспора" за 4,5 млн євро. У клубі розраховували, що він замінить Лукаса Шевальє, який пішов у "ПСЖ" за 40 млн. І тепер воротар уже довів, що здатний вирішувати долю матчів самотужки.

спорт футбол Артем Довбик Ліга Європи ФК Рома (Рим) Лілль
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
