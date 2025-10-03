Відео
Шовковський розповів, чому Динамо програло Крістал Пелес

Шовковський розповів, чому Динамо програло Крістал Пелес

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 06:30
Шовковський пояснив поразку Динамо від Крістал Пелес у Лізі конференцій
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" в першому турі основного раунду Ліги конференцій зіграло проти англійського "Крістал Пелес". Підопічні Олександра Шовковського поступилися з рахунком 0:2.

Після гри Шовковський розповів про причини поразки, передає пресслужба "Динамо".

Читайте також:
Матч Динамо — Кристал Пэлас
Матч "Динамо" — "Крістал Пелес". Фото: "Динамо" Київ

Шовковський знайшов проблеми у "Динамо"

В першу чергу тренер пояснив затримку із заміною Тараса Михавка, через що на полі тривалий час було всього десять футболістів, і "Крістал Пелес" використав це для забитого голу.

Шовковський заявив, що гравець, якого планували випустити, був не готовий вийти на поле. Це призвело до зволікання, яке зіграло злий жарт із командою.

Тренер розповів, що після пропущеного голу був змушений змінити тактичну схему раніше, і тому замість центрального захисника вийшов вінгер.

За його словами, команді вдалося впоратися з початковим тиском і напругою в роздягальні, але пропущений гол змінив хід матчу.

Також тренер визнав, що індивідуальна майстерність суперника зіграла вирішальну роль.

"В цілому гра відбувалася так, як ми це передбачали. Але, на жаль, пропущений гол зробив свої корективи. Думаю, що ми сьогодні не готові грати з англійцями у відкритий футбол", — сказав тренер.

Нагадаємо, відомий український тренер розповів виступи Іллі Забарного в Лізі чемпіонів.

Керівництво столичного "Динамо" не планує звільняти Олександра Шовковського попри невдалі результати.

футбол Динамо Ліга Конференцій єврокубки Крістал Пелес
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
