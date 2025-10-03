Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шовковский рассказал, почему Динамо проиграло Кристал Пэлас

Шовковский рассказал, почему Динамо проиграло Кристал Пэлас

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 06:30
Шовковский объяснил поражение Динамо от Кристал Пэлас в Лиге конференций
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в первом туре основного раунда Лиги конференций сыграло против английского "Кристал Пэлас". Подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:2.

После игры Шовковский рассказал о причинах поражения, передает пресс-служба "Динамо".

Реклама
Читайте также:
Матч Динамо — Кристал Пэлас
Матч "Динамо" — "Кристал Пэлас". Фото: "Динамо" Киев

Шовковский нашел проблемы у "Динамо"

В первую очередь тренер объяснил задержку с заменой Тараса Михавка, из-за чего на поле длительное время было всего десять футболистов и "Кристал Пэлас" использовал это для забитого гола.

Шовковский заявил, что игрок, которого планировали выпустить, был не готов выйти на поле. Это привело к промедлению, которое сыграло злую шутку с командой.

Тренер рассказал, что после пропущенного гола был вынужден изменить тактическую схему ранее и поэтому вместо центрального защитника вышел вингер.

По его словам, команде удалось справиться с начальным давлением и напряжением в раздевалке, но пропущенный гол изменил ход матча.

Также тренер признал, что индивидуальное мастерство соперника сыграло решающую роль.

"В целом игра происходила так, как мы это предсказывали. Но, к сожалению, пропущенный гол сделал свои коррективы. Думаю, что мы сегодня не готовы играть с англичанами в открытый футбол", — сказал тренер.

Напомним, известный украинский тренер рассказал об выступлениях Ильи Забарного в Лиге чемпионов.

Руководство столичного "Динамо" не планирует увольнять Александра Шовковского несмотря на неудачные результаты.

футбол Динамо Лига Конференций еврокубки Кристал Пэлас
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации