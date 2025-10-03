Шовковский объяснил поражение Динамо от Кристал Пэлас в Лиге конференций

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" в первом туре основного раунда Лиги конференций сыграло против английского "Кристал Пэлас". Подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:2.

После игры Шовковский рассказал о причинах поражения, передает пресс-служба "Динамо".

Матч "Динамо" — "Кристал Пэлас". Фото: "Динамо" Киев

Шовковский нашел проблемы у "Динамо"

В первую очередь тренер объяснил задержку с заменой Тараса Михавка, из-за чего на поле длительное время было всего десять футболистов и "Кристал Пэлас" использовал это для забитого гола.

Шовковский заявил, что игрок, которого планировали выпустить, был не готов выйти на поле. Это привело к промедлению, которое сыграло злую шутку с командой.

Тренер рассказал, что после пропущенного гола был вынужден изменить тактическую схему ранее и поэтому вместо центрального защитника вышел вингер.

По его словам, команде удалось справиться с начальным давлением и напряжением в раздевалке, но пропущенный гол изменил ход матча.

Также тренер признал, что индивидуальное мастерство соперника сыграло решающую роль.

"В целом игра происходила так, как мы это предсказывали. Но, к сожалению, пропущенный гол сделал свои коррективы. Думаю, что мы сегодня не готовы играть с англичанами в открытый футбол", — сказал тренер.

