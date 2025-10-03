Довбик дважды не реализовал пенальти из-за куража голкипера Лилля

Берке Озер (в центре) празднует свой успех. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Домашний матч "Ромы" в Лиге Европы завершился поражением со счетом 0:1. Единственный гол на шестой минуте встречи забил хавбек французской команды Хаукон Харальдссон, а концовка подарила настоящую драму.

В компенсированное время римляне получили сразу три подряд пенальти, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Дважды к точке подходил украинский форвард Артем Довбик, но оба раза его удары отразил голкипер "Лилля" Берке Озер. Судья фиксировал нарушения и позволял перебить, однако результат не изменился.

Третью попытку взял на себя другой игрок "Ромы", но и этот удар Озер сумел остановить. Таким образом, вратарь стал главным героем встречи, принеся французскому клубу важнейшую победу на выезде.

"Перед игрой я пообещал своей девушке, что не пропущу. Она сказала, что давно у меня не было "сухого" матча. Не думал, что будет так трудно, но в итоге я сдержал слово. Если бы был и четвертый пенальти, я бы тоже его отбил", — заявил Озер.

Неудачи "Ромы" и герой "Лилля"

Довбик стал центральной фигурой эпизода, но в негативном ключе. Украинец не сумел реализовать свой шанс и упустил возможность спасти команду от поражения. Для "Ромы" это поражение может иметь серьезные последствия в борьбе за выход из группы.

Артем Довбик после фиаско. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Летом Озер перешел в "Лилль" из турецкого "Еюпспора" за 4,5 млн евро. В клубе рассчитывали, что он заменит Лукаса Шевалье, ушедшего в "ПСЖ" за 40 млн. И теперь вратарь уже доказал, что способен решать судьбу матчей в одиночку.

Напомним, жена одного из лидеров "Динамо" провела отпуск на престижном курорте и показала фотографии.

В составе сборной Украины на матчи с Азербайджаном и Исландией отсутствуют сразу несколько игроков, которые являются лидерами команды.