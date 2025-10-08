Гендиректору ФК Чернігів вручили підозру — завдав збитків на 107 млн грн

Микола Синиця. Фото: кадр з відео

Чернігівська обласна прокуратура 8 жовтня вручила підозру генеральному директору ФК "Чернігів". Ім'я та обличчя не називалось, але відповідну посаду займає Микола Синиця.

Про вручення підозри повідомило "Суспільне" з посиланням на прокуратуру.

Микола Синиця. Фото: ФК "Чернігів"

Затримано співвласника ФК "Чернігів"

За даними слідства, гендиректор та бенефіціар клубу зарахував до штату підприємства та забронював від мобілізації осіб, які не брали участі в його діяльності. Це зменшило резерв ЗСУ та сприяло ухиленню від призову.

Прокуратура вважає, що дії функціонера завдали збитків державі на понад 107 млн грн.

Синиця не коментує ситуацію та не бере слухавку.

Представник ФК "Чернігів" Олександр Гребенников заперечив обшуки та запевнив, що не володіє інформацією про бронювання.

ФК "Чернігів" наразі посідає 13-те місце в турнірній таблиці Першої ліги.

