Україна
Ребров пояснив, як збірна України зіграє з Ісландією

Ребров пояснив, як збірна України зіграє з Ісландією

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 10:11
Ребров розкрив деталі підготовки збірної України до Ісландії
Сергій Ребров відповідає на запитання. Кадр із відео

Головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію в Рейк'явіку напередодні відбіркового матчу проти Ісландії. Наставник розповів про кадрові втрати, стан команди та настрій на майбутню гру.

За словами Реброва, півзахисник Єгор Ярмолюк не зможе вийти на поле, оскільки продовжує відновлюватися після травми, повідомляє YouTube-канал УАФ.

Читайте також:

Тренер уточнив, що футболіст має повернутися до тренувань уже за день, щоб підготуватися до наступного поєдинку. Водночас Сергій Ребров зазначив, що склад збірної укомплектований досить глибоко, і заміна травмованих не стане проблемою. Окрему увагу він приділив майбутньому супернику — збірній Ісландії, яка під керівництвом нового тренера змінила стиль та стала більше контролювати м'яч.

Владимир Бражко
Тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Ребров сказав про матч

Наставник наголосив, що Україна має зіграти агресивніше, ніж у матчі проти Азербайджану, і довести своє бажання перемагати. Він висловив упевненість, що команда здатна показати інший рівень футболу та відновити довіру вболівальників.

"Я завжди кажу гравцям: не треба боятися програти, треба боятися зробити недостатньо для перемоги. Тиск — це нормально, він має бути в команді, яка грає на результат. Головне — віддати все на полі й не мати до себе претензій після фінального свистка. А який буде результат — подивимося", — розповів Ребров.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть без зайвих витрат подивитися матч за участю збірних Ісландії та України.

Генеральному директору ФК "Чернігів" вручили підозру через порушення закону про мобілізацію.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
