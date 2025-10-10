Відео
Головна Спорт Хто увійшов до складу збірної України на гру проти Ісландії

Хто увійшов до складу збірної України на гру проти Ісландії

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 11:01
Ребров назвав заявку збірної України на матч з Ісландією
Голкіпер Анатолій Трубін під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України оголосила заявку на матч відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 проти команди Ісландії. Поєдинок відбудеться сьогодні, 10 жовтня, у Вроцлаві та стане третім для українців у кваліфікаційному циклі.

Головний тренер Сергій Ребров визначився з тими, хто вийде на поле і залишиться в резерві, повідомляє пресслужба УАФ.

Читайте також:

З усіх гравців, які перебувають у розташуванні національної команди, до заявки не потрапив тільки півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, який продовжує відновлення після травми.

Илья Забарный
Захисник Ілля Забарний із м'ячем. Фото: instagram.com/uafukraine/

Заявка збірної України

До списку увійшли воротарі Георгій Бущан, Анатолій Трубін та Дмитро Різник. Лінію оборони склали Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Олександр Сваток, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко та Микола Матвієнко.

У півзахисті збірної України зможуть зіграти Володимир Бражко, Руслан Малиновський, Олексій Гуцуляк, Микола Шапаренко, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Назар Волошин, Владислав Велетень та Іван Калюжний. В атаці — Владислав Ванат та Артем Довбик.

Україна проведе зустріч з Ісландією на стадіоні у Вроцлаві. Початок матчу заплановано на 21:45 за київським часом, і саме цей поєдинок може стати ключовим у боротьбі команди Сергія Реброва за вихід на чемпіонат світу.

Нагадаємо, раніше тренер збірної України пояснив, як його команда зіграє найважливіший матч відбору на Кубок Світу проти Ісландії.

Вболівальники в Україні зможуть побачити це протистояння в прямому ефірі, перегляд буде доступний безкоштовно.

спорт футбол Збірна України з футболу Ісландія Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
