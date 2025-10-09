Видео
В Манчестер Юнайтед приняли сложное решение по поводу Аморима

В Манчестер Юнайтед приняли сложное решение по поводу Аморима

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:43
Рэтклифф объяснил, когда МЮ может уволить Аморима
Тренер Рубен Аморим во время матча "МЮ". Фото: Reuters/David Klein

Владелец английского клуба "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера команды. Журналисты уже несколько месяцев пишут о том, что Рубен Аморим близок к отставке. 

По мнению Рэтклиффа, ситуация немного сложнее, чем кажется, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sunday Times.

Читайте также:

В 2024 году "Манчестер Юнайтед" сделал ставку на португальского тренера Рубена Аморима. Англичане выкупили его контракт у "Спортинга" за 10 млн евро. Контракт наставника с "красными дьяволами" действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Однако эта ставка пока не сыграла. 

Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола
Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Будущее Аморима в "МЮ" 

В сезоне 2025/2026 английская команда одержала только три победы в семи турах и занимает 10 место в турнирной таблице. Болельщики регулярно критикуют стиль игры "МЮ", а сам Рубен Аморим часто заявлял, что ему сложно влиять на команду. 

Несмотря на слухи о возможной отставке португальскому тренеру в ближайшее время не грозят санкции. Владелец клуба Джим Рэтклифф заверил, что обладает терпением и не собирается принимать поспешных решений. 

"Это не так работает. Мы не будем менять тренеров каждые полгода. Амориму надо время, чтобы построить свой проект. У Микеля Артеты в "Арсенале" это заняло несколько лет. Рубен продолжит работать, мы верим в него и его идеи", — заявил Рэтклифф. 

Следующий матч "МЮ" сыграет в воскресенье, 19 октября, против "Ливерпуля" на выезде. 

Напомним, матч отбора на ЧМ-2026 с участием сборных Исландии и Украины бесплатно покажут по телевидению. 

Генеральный директор одного из украинских клубов может оказаться под следствием из-за закона о мобилизации. 

спорт футбол Манчестер Юнайтед тренер Рубен Аморим
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
