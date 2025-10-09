Рэтклифф объяснил, когда МЮ может уволить Аморима

В Манчестер Юнайтед приняли сложное решение по поводу Аморима
Владелец английского клуба "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера команды. Журналисты уже несколько месяцев пишут о том, что Рубен Аморим близок к отставке.
По мнению Рэтклиффа, ситуация немного сложнее, чем кажется, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sunday Times.
В 2024 году "Манчестер Юнайтед" сделал ставку на португальского тренера Рубена Аморима. Англичане выкупили его контракт у "Спортинга" за 10 млн евро. Контракт наставника с "красными дьяволами" действует до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон. Однако эта ставка пока не сыграла.
Будущее Аморима в "МЮ"
В сезоне 2025/2026 английская команда одержала только три победы в семи турах и занимает 10 место в турнирной таблице. Болельщики регулярно критикуют стиль игры "МЮ", а сам Рубен Аморим часто заявлял, что ему сложно влиять на команду.
Несмотря на слухи о возможной отставке португальскому тренеру в ближайшее время не грозят санкции. Владелец клуба Джим Рэтклифф заверил, что обладает терпением и не собирается принимать поспешных решений.
"Это не так работает. Мы не будем менять тренеров каждые полгода. Амориму надо время, чтобы построить свой проект. У Микеля Артеты в "Арсенале" это заняло несколько лет. Рубен продолжит работать, мы верим в него и его идеи", — заявил Рэтклифф.
Следующий матч "МЮ" сыграет в воскресенье, 19 октября, против "Ливерпуля" на выезде.
