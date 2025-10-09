Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Салах может уйти из Ливерпуля в известный клуб — детали

Салах может уйти из Ливерпуля в известный клуб — детали

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 09:43
Салах проводит последний сезон в Ливерпуле, уже есть покупатель
Мохаммед Салах после матча. Фото: Reuters/David Klein

Руководство английского "Ливерпуля" продолжит тратить миллионы евро на трансферном рынке. В конце сезона 2025/2026 "красные" оформят переход результативного форварда. 

Чемпионам Англии необходимо заменить Мохаммеда Салаха, который готовится сменить клуб, сообщает Daily Mail

Реклама
Читайте также:

Мохаммед Салах проводит в "Ливерпуле" девятый год. За это время он завоевал немало трофеев, включая два чемпионских титула в АПЛ и Кубок чемпионов. Однако форварду уже исполнилось 33 года. И сам футболист, и клуб понимают, что вскоре им придется попрощаться. 

Кто претендует на Салаха 

Контракт Мохаммеда с "Ливерпулем" истекает летом 2027 года. "Красные" не хотят бесплатно отпускать игрока, за которого еще недавно предлагали больше 150 млн евро. Интерес к Салаху сохраняют как европейские клубы, так и представители Саудовской Аравии, которые готовы заплатить за форварда внушительную сумму.  

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах и тренер "Ливерпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Murad Sezer

Летом 2026 года Салах может переехать в "Аль-Иттихад", который уже сейчас ищет нового лидера на поле. Капитан команда Карим Бензема хочет вернуться в Европу. Руководство клуба ищет не менее результативного и звездного нападающего. "Аль-Иттихад" будет готов заплатить за египтянина не менее 40 млн евро. 

В сезоне 2025/2026 Салах провел за "Ливерпуль" 10 матчей, забил 3 гола и сделал столько же результативных передач. 

Напомним, украинские болельщики смогут бесплатно посмотреть матч национальной команды с Исландией. 

Генеральному директору одного из украинских клубов сообщили о подозрении из-за нарушения закона о мобилизации. 

спорт футбол Футбол трансферы Ливерпуль Мохамед Салах
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации