Салах проводит последний сезон в Ливерпуле, уже есть покупатель

Руководство английского "Ливерпуля" продолжит тратить миллионы евро на трансферном рынке. В конце сезона 2025/2026 "красные" оформят переход результативного форварда.

Чемпионам Англии необходимо заменить Мохаммеда Салаха, который готовится сменить клуб, сообщает Daily Mail.

Мохаммед Салах проводит в "Ливерпуле" девятый год. За это время он завоевал немало трофеев, включая два чемпионских титула в АПЛ и Кубок чемпионов. Однако форварду уже исполнилось 33 года. И сам футболист, и клуб понимают, что вскоре им придется попрощаться.

Кто претендует на Салаха

Контракт Мохаммеда с "Ливерпулем" истекает летом 2027 года. "Красные" не хотят бесплатно отпускать игрока, за которого еще недавно предлагали больше 150 млн евро. Интерес к Салаху сохраняют как европейские клубы, так и представители Саудовской Аравии, которые готовы заплатить за форварда внушительную сумму.

Летом 2026 года Салах может переехать в "Аль-Иттихад", который уже сейчас ищет нового лидера на поле. Капитан команда Карим Бензема хочет вернуться в Европу. Руководство клуба ищет не менее результативного и звездного нападающего. "Аль-Иттихад" будет готов заплатить за египтянина не менее 40 млн евро.

В сезоне 2025/2026 Салах провел за "Ливерпуль" 10 матчей, забил 3 гола и сделал столько же результативных передач.

