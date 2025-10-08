Видео
Главная Спорт У Бензема появился новый тренер — кто возглавил Аль-Иттихад

У Бензема появился новый тренер — кто возглавил Аль-Иттихад

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:15
Сержиу Консейсау возглавил Аль-Иттихад после ухода из Милана
Сержиу Консейсау на тренировке. Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

Бывший футболист сборной Португалии Сержиу Консейсау официально возглавил саудовский клуб "Аль-Иттихад". Ранее он работал с итальянским "Миланом".

Контракт с 50-летним специалистом рассчитан до июня 2027 года, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Вместе с Сержиу Консейсау в Саудовскую Аравию отправится его тренерский штаб, в который вошли Жуау Кошта, Сирамана Дембеле, Фабио Мора, Диамантино Фигейредо, Ведран Рунье и аналитик по производительности Эдуарду Оливейра. Новое назначение стало для португальца первым после расставания с "Миланом" в конце мая. 

До работы в Италии Консейсау семь лет руководил "Порту", с которым выиграл три чемпионата Португалии, Кубок и Суперкубок страны. Ранее он тренировал "Нант", "Брагу" и "Виторию Гимарайнш", зарекомендовав себя как эмоционального и требовательного специалиста. 

Сержиу Консейсау
Сержиу Консейсау и Диего Марадона. Фото: instagram.com/sergioconceicaoofficial/

Игровое прошлое и стиль тренера Консейсау

В бытность футболистом Сержиу Консейсау выступал на позиции флангового полузащитника. Он защищал цвета "Порту", "Лацио", "Интера" и "Пармы", а также провел более 50 матчей за сборную Португалии. После завершения карьеры Консейсау стал известен как тактик, способный выстраивать организованные команды с высоким прессингом и быстрой фланговой игрой.

Для "Аль-Иттихада" это назначение стало частью стратегии обновления после сезона, в котором команда завоевала чемпионский титул. В конце сентября руководство клуба неожиданно уволило Лорана Блана, через несколько недель спустя появилось сообщение о назначении Сержиу Консейсау. 

В составе "Аль-Иттихада" выступают такие звезды футбола, как Н'Голо Канте, Фабиньо и Карим Бензема, который является капитаном команды. 

спорт футбол Карим Бензема тренер Аль-Иттихад Сержиу Консейсау
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
