Сержиу Консейсау возглавил Аль-Иттихад после ухода из Милана

У Бензема появился новый тренер — кто возглавил Аль-Иттихад
Бывший футболист сборной Португалии Сержиу Консейсау официально возглавил саудовский клуб "Аль-Иттихад". Ранее он работал с итальянским "Миланом".
Контракт с 50-летним специалистом рассчитан до июня 2027 года, сообщил журналист Фабрицио Романо.
Вместе с Сержиу Консейсау в Саудовскую Аравию отправится его тренерский штаб, в который вошли Жуау Кошта, Сирамана Дембеле, Фабио Мора, Диамантино Фигейредо, Ведран Рунье и аналитик по производительности Эдуарду Оливейра. Новое назначение стало для португальца первым после расставания с "Миланом" в конце мая.
До работы в Италии Консейсау семь лет руководил "Порту", с которым выиграл три чемпионата Португалии, Кубок и Суперкубок страны. Ранее он тренировал "Нант", "Брагу" и "Виторию Гимарайнш", зарекомендовав себя как эмоционального и требовательного специалиста.
Игровое прошлое и стиль тренера Консейсау
В бытность футболистом Сержиу Консейсау выступал на позиции флангового полузащитника. Он защищал цвета "Порту", "Лацио", "Интера" и "Пармы", а также провел более 50 матчей за сборную Португалии. После завершения карьеры Консейсау стал известен как тактик, способный выстраивать организованные команды с высоким прессингом и быстрой фланговой игрой.
Для "Аль-Иттихада" это назначение стало частью стратегии обновления после сезона, в котором команда завоевала чемпионский титул. В конце сентября руководство клуба неожиданно уволило Лорана Блана, через несколько недель спустя появилось сообщение о назначении Сержиу Консейсау.
В составе "Аль-Иттихада" выступают такие звезды футбола, как Н'Голо Канте, Фабиньо и Карим Бензема, который является капитаном команды.
Напомним, украинские болельщики смогут бесплатно посмотреть матч отбора на ЧМ-2026 с участием сборных Исландии и Украины.
Легендарный Криштиану Роналду объяснил, почему не спешит завершать игровую карьеру.
Читайте Новини.LIVE!