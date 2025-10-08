Сержіу Консейсау очолив Аль-Іттіхад після звільнення з Мілану

Сержіу Консейсау на тренуванні. Фото: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

Колишній футболіст збірної Португалії Сержіу Консейсау офіційно очолив саудівський клуб "Аль-Іттіхад". Раніше він працював з італійським "Міланом".

Контракт із 50-річним фахівцем розрахований до червня 2027 року, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Разом із Сержіу Консейсау до Саудівської Аравії вирушить його тренерський штаб, до якого увійшли Жуау Кошта, Сірамана Дембеле, Фабіо Мора, Діамантіно Фігейредо, Ведран Руньє та аналітик із продуктивності Едуарду Олівейра. Нове призначення стало для португальця першим після розставання з "Міланом" наприкінці травня.

До роботи в Італії Консейсау сім років керував "Порту", з яким виграв три чемпіонати Португалії, Кубок та Суперкубок країни. Раніше він тренував "Нант", "Брагу" та "Віторію Гімарайнш", зарекомендувавши себе як емоційного та вимогливого фахівця.

Сержіу Консейсау та Дієго Марадона. Фото: instagram.com/sergioconceicaoofficial/

Ігрове минуле та стиль тренера Консейсау

Під час перебування футболістом Сержіу Консейсау виступав на позиції флангового півзахисника. Він захищав кольори "Порту", "Лаціо", "Інтера" та "Парми", а також провів понад 50 матчів за збірну Португалії. Після завершення кар'єри Консейсау став відомий як тактик, здатний вибудовувати організовані команди з високим пресингом і швидкою фланговою грою.

Для "Аль-Іттіхада" це призначення стало частиною стратегії оновлення після сезону, в якому команда завоювала чемпіонський титул. Наприкінці вересня керівництво клубу несподівано звільнило Лорана Блана, за кілька тижнів потому з'явилося повідомлення про призначення Сержіу Консейсау.

У складі "Аль-Іттіхада" виступають такі зірки футболу, як Н'Голо Канте, Фабіньо та Карім Бензема, який є капітаном команди.

