Україна
Салах може піти з Ліверпуля у відомий клуб — деталі

Салах може піти з Ліверпуля у відомий клуб — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 09:43
Салах проводить останній сезон у Ліверпулі, вже є покупець
Мохаммед Салах після матчу. Фото: Reuters/David Klein

Керівництво англійського "Ліверпуля" продовжить витрачати мільйони євро на трансферному ринку. Наприкінці сезону 2025/2026 "червоні" оформлять перехід результативного форварда.

Чемпіонам Англії необхідно замінити Мохаммеда Салаха, який готується змінити клуб, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Мохаммед Салах проводить у "Ліверпулі" дев'ятий рік. За цей час він завоював чимало трофеїв, включно з двома чемпіонськими титулами в АПЛ та Кубком чемпіонів. Однак форварду вже виповнилося 33 роки. І сам футболіст, і клуб розуміють, що незабаром їм доведеться попрощатися.

Хто претендує на Салаха

Контракт Мохаммеда з "Ліверпулем" закінчується влітку 2027 року. "Червоні" не хочуть безкоштовно відпускати гравця, за якого ще нещодавно пропонували понад 150 млн євро. Інтерес до Салаха зберігають як європейські клуби, так і представники Саудівської Аравії, які готові заплатити за форварда значну суму.

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах і тренер "Ліверпуля" Арне Слот. Фото: Reuters/Murad Sezer

Влітку 2026 року Салах може переїхати в "Аль-Іттіхад", який вже зараз шукає нового лідера на полі. Капітан команда Карім Бензема хоче повернутися в Європу. Керівництво клубу шукає не менш результативного та зіркового нападника. "Аль-Іттіхад" буде готовий заплатити за єгиптянина щонайменше 40 млн євро.

У сезоні 2025/2026 Салах провів за "Ліверпуль" 10 матчів, забив 3 голи та зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, українські вболівальники зможуть безкоштовно подивитися матч національної команди з Ісландією.

Генеральному директору одного з українських клубів повідомили про підозру через порушення закону про мобілізацію.

Максим Яворницький
Автор:
Максим Яворницький
