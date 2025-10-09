Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Манчестер Юнайтед ухвалили складне рішення щодо Аморіма

У Манчестер Юнайтед ухвалили складне рішення щодо Аморіма

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 10:43
Реткліфф пояснив, коли МЮ може звільнити Аморіма
Тренер Рубен Аморім під час матчу "МЮ". Фото: Reuters/David Klein

Власник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Джим Реткліфф відреагував на чутки про можливе звільнення головного тренера команди. Журналісти вже кілька місяців пишуть про те, що Рубен Аморім близький до відставки.

На думку Реткліффа, ситуація трохи складніша, ніж здається, повідомляє Sky Sports із посиланням на The Sunday Times.

Реклама
Читайте також:

У 2024 році "Манчестер Юнайтед" зробив ставку на португальського тренера Рубена Аморіма. Англійці викупили його контракт у "Спортинга" за 10 млн євро. Контракт наставника з "червоними дияволами" діє до літа 2027 року з можливістю продовження ще на сезон. Однак ця ставка поки що не зіграла.

Рубен Аморим и Хосеп Гвардиола
Рубен Аморім та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Майбутнє Аморіма в "МЮ"

У сезоні 2025/2026 англійська команда здобула лише три перемоги в семи турах та посідає 10 місце в турнірній таблиці. Уболівальники регулярно критикують стиль гри "МЮ", а сам Рубен Аморім часто заявляв, що йому складно впливати на команду.

Попри чутки про можливу відставку португальському тренеру найближчим часом не загрожують санкції. Власник клубу Джим Реткліфф запевнив, що має терпіння і не збирається ухвалювати поспішних рішень.

"Це не так працює. Ми не будемо міняти тренерів кожні пів року. Аморіму треба час, щоб побудувати свій проєкт. У Мікеля Артети в "Арсеналі" це зайняло кілька років. Рубен продовжить працювати, ми віримо в нього і його ідеї", — заявив Реткліфф.

Наступний матч "МЮ" зіграє в неділю, 19 жовтня, проти "Ліверпуля" на виїзді.

Нагадаємо, матч відбору на ЧС-2026 за участю збірних Ісландії та України безкоштовно покажуть по телебаченню.

Генеральний директор одного з українських клубів може опинитися під слідством через закон про мобілізацію.

спорт футбол Манчестер Юнайтед тренер Рубен Аморім
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації