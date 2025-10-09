Реткліфф пояснив, коли МЮ може звільнити Аморіма

Тренер Рубен Аморім під час матчу "МЮ". Фото: Reuters/David Klein

Власник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Джим Реткліфф відреагував на чутки про можливе звільнення головного тренера команди. Журналісти вже кілька місяців пишуть про те, що Рубен Аморім близький до відставки.

На думку Реткліффа, ситуація трохи складніша, ніж здається, повідомляє Sky Sports із посиланням на The Sunday Times.

Реклама

Читайте також:

У 2024 році "Манчестер Юнайтед" зробив ставку на португальського тренера Рубена Аморіма. Англійці викупили його контракт у "Спортинга" за 10 млн євро. Контракт наставника з "червоними дияволами" діє до літа 2027 року з можливістю продовження ще на сезон. Однак ця ставка поки що не зіграла.

Рубен Аморім та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Майбутнє Аморіма в "МЮ"

У сезоні 2025/2026 англійська команда здобула лише три перемоги в семи турах та посідає 10 місце в турнірній таблиці. Уболівальники регулярно критикують стиль гри "МЮ", а сам Рубен Аморім часто заявляв, що йому складно впливати на команду.

Попри чутки про можливу відставку португальському тренеру найближчим часом не загрожують санкції. Власник клубу Джим Реткліфф запевнив, що має терпіння і не збирається ухвалювати поспішних рішень.

"Це не так працює. Ми не будемо міняти тренерів кожні пів року. Аморіму треба час, щоб побудувати свій проєкт. У Мікеля Артети в "Арсеналі" це зайняло кілька років. Рубен продовжить працювати, ми віримо в нього і його ідеї", — заявив Реткліфф.

Наступний матч "МЮ" зіграє в неділю, 19 жовтня, проти "Ліверпуля" на виїзді.

Нагадаємо, матч відбору на ЧС-2026 за участю збірних Ісландії та України безкоштовно покажуть по телебаченню.

Генеральний директор одного з українських клубів може опинитися під слідством через закон про мобілізацію.