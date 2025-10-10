Мудрик нашел необычной способ подработки во время дисквалификации

Михаил Мудрик перед матчем "Челси". Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик стал героем новой курьезной шутки. В сети разлетелся скриншот, на котором якобы запечатлена подработка молодого футболиста.

Новым хобби Мудрика стала работа в такси, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram.

Реклама

Читайте также:

Михаил Мудрик сыграл свой последний на сегодняшний день матч практически год назад — в ноябре 2024 года. После этого появилась информация о том, что проба на допинг 24-летнего футболиста оказалась положительной. Результат повторной пробы не разглашается, а юристы игрока работают над тем, чтобы возможная дисквалификация Михаила не стала долгосрочной.

Михаил Мудрик "в роли таксиста". Фото: скриншот Telegram

Чем занимается Мудрик

Во время вынужденной паузы в карьере украинский полузащитник регулярно становится мишенью для шуток. Недавно появилась информация, что он решил стал легкоатлетом и представлять Украину на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Теперь в сети появился скриншот, на котором Мудрик оказался водителем одной из служб такси. Ирония заключается еще и в том, что футболист был лишен водительских прав в Великобритании на 6 месяцев. Он получил 13 штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения и пока не имеет права садиться на руль. Сам Мудрик эту шутку никак не комментирует.

Напомним, лидер сборной Украины Александр Зинченко объяснил, когда снова сможет играть в футбол.

Тем временем Сергей Ребров объяснил, какие футболисты пропустят матч сборной Украины против Исландии.