Мудрик знайшов незвичайний спосіб підробітку під час дискваліфікації

Мудрик знову "змінив професію" — що відомо
Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик став героєм нового курйозного жарту. У мережі розлетівся скріншот, на якому нібито зображено підробіток молодого футболіста.
Новим хобі Мудрика стала робота в таксі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram.
Михайло Мудрик зіграв свій останній до сьогодні матч практично рік тому, в листопаді 2024 року. Після цього з'явилася інформація про те, що проба на допінг 24-річного футболіста виявилася позитивною. Результат повторної проби не розголошується, а юристи гравця працюють над тим, щоб можлива дискваліфікація Михайла не стала довгостроковою.
Чим займається Мудрик
Під час вимушеної паузи в кар'єрі український півзахисник регулярно стає мішенню для жартів. Нещодавно з'явилася інформація, що він вирішив стати легкоатлетом та представляти Україну на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.
Тепер у мережі з'явився скріншот, на якому Мудрик виявився водієм однієї зі служб таксі. Іронія полягає ще й у тому, що футболіст був позбавлений водійських прав у Великій Британії на 6 місяців. Він отримав 13 штрафних балів за порушення правил дорожнього руху і поки не має права сідати за кермо. Сам Мудрик цей жарт ніяк не коментує.
