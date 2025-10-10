Відео
Головна Спорт Мудрик знову "змінив професію" — що відомо

Мудрик знову "змінив професію" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 13:01
Мудрик знайшов незвичайний спосіб підробітку під час дискваліфікації
Михайло Мудрик перед матчем "Челсі". Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик став героєм нового курйозного жарту. У мережі розлетівся скріншот, на якому нібито зображено підробіток молодого футболіста.

Новим хобі Мудрика стала робота в таксі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram.

Читайте також:

Михайло Мудрик зіграв свій останній до сьогодні матч практично рік тому, в листопаді 2024 року. Після цього з'явилася інформація про те, що проба на допінг 24-річного футболіста виявилася позитивною. Результат повторної проби не розголошується, а юристи гравця працюють над тим, щоб можлива дискваліфікація Михайла не стала довгостроковою.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик "у ролі таксиста". Фото: скріншот Telegram

Чим займається Мудрик

Під час вимушеної паузи в кар'єрі український півзахисник регулярно стає мішенню для жартів. Нещодавно з'явилася інформація, що він вирішив стати легкоатлетом та представляти Україну на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Тепер у мережі з'явився скріншот, на якому Мудрик виявився водієм однієї зі служб таксі. Іронія полягає ще й у тому, що футболіст був позбавлений водійських прав у Великій Британії на 6 місяців. Він отримав 13 штрафних балів за порушення правил дорожнього руху і поки не має права сідати за кермо. Сам Мудрик цей жарт ніяк не коментує.

Нагадаємо, лідер збірної України Олександр Зінченко пояснив, коли знову зможе грати у футбол.

Тим часом Сергій Ребров пояснив, які футболісти пропустять матч збірної України проти Ісландії.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Дискваліфікація
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
