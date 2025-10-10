Зінченко розповів про травму та терміни повернення до збірної

Олександр Зінченко спілкується з журналістами. Фото: УНІАН

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко пропустить сьогоднішній матч відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 проти Ісландії. Капітан національної команди відновлюється після травми, отриманої наприкінці вересня

Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна" заявив, що залишається на зв'язку зі збірною і морально підтримує партнерів.

Реклама

Читайте також:

Неприємний епізод стався в поєдинку між "Ноттінгем Форест" та "Сандерлендом". Олександр Зінченко отримав ушкодження під час одного з ігрових зіткнень, але зумів дограти матч до фінального свистка. Уже після гри лікарі підтвердили травму привідного м'яза, на відновлення якої знадобиться близько трьох тижнів.

Олександр Зінченко дякує вболівальникам. Фото: УНІАН

Що Зінченко сказав про збірну України

Попри вимушену відсутність, футболіст залишається важливою фігурою для команди Сергія Реброва. Його вплив у роздягальні та лідерські якості відчуваються навіть на відстані. Гравець регулярно контактує з тренерським штабом та партнерами, допомагаючи зберігати потрібний настрій перед вирішальними матчами відбору.

У таборі збірної сподіваються, що Зінченко зможе повернутися в стрій уже до наступного вікна та допоможе Україні в боротьбі за путівку на чемпіонат світу. Його повернення стане не тільки кадровим, а й емоційним посиленням для всієї команди.

"Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони незначні. Сподіваюся вже з наступного тижня розпочати тренування. Дуже хотів допомогти збірній, але зараз головне — відновитися. Вірю, що в цієї команди все вийде", — пояснив Зінченко.

Нагадаємо, вже відома заявка збірної України на матч відбору на Кубок Світу-2026 проти Ісландії.

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав причину відсутності в заявці кількох гравців команди.