Зінченко розповів про травму та терміни повернення до збірної

Капітан збірної України розповів про свій стан
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко пропустить сьогоднішній матч відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 проти Ісландії. Капітан національної команди відновлюється після травми, отриманої наприкінці вересня
Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна" заявив, що залишається на зв'язку зі збірною і морально підтримує партнерів.
Неприємний епізод стався в поєдинку між "Ноттінгем Форест" та "Сандерлендом". Олександр Зінченко отримав ушкодження під час одного з ігрових зіткнень, але зумів дограти матч до фінального свистка. Уже після гри лікарі підтвердили травму привідного м'яза, на відновлення якої знадобиться близько трьох тижнів.
Що Зінченко сказав про збірну України
Попри вимушену відсутність, футболіст залишається важливою фігурою для команди Сергія Реброва. Його вплив у роздягальні та лідерські якості відчуваються навіть на відстані. Гравець регулярно контактує з тренерським штабом та партнерами, допомагаючи зберігати потрібний настрій перед вирішальними матчами відбору.
У таборі збірної сподіваються, що Зінченко зможе повернутися в стрій уже до наступного вікна та допоможе Україні в боротьбі за путівку на чемпіонат світу. Його повернення стане не тільки кадровим, а й емоційним посиленням для всієї команди.
"Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони незначні. Сподіваюся вже з наступного тижня розпочати тренування. Дуже хотів допомогти збірній, але зараз головне — відновитися. Вірю, що в цієї команди все вийде", — пояснив Зінченко.
