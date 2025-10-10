Відео
Головна Спорт Капітан збірної України розповів про свій стан

Капітан збірної України розповів про свій стан

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:01
Зінченко розповів про травму та терміни повернення до збірної
Олександр Зінченко спілкується з журналістами. Фото: УНІАН

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко пропустить сьогоднішній матч відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 проти Ісландії. Капітан національної команди відновлюється після травми, отриманої наприкінці вересня

Зінченко в інтерв'ю YouTube-каналу "Взбірна" заявив, що залишається на зв'язку зі збірною і морально підтримує партнерів.

Читайте також:

Неприємний епізод стався в поєдинку між "Ноттінгем Форест" та "Сандерлендом". Олександр Зінченко отримав ушкодження під час одного з ігрових зіткнень, але зумів дограти матч до фінального свистка. Уже після гри лікарі підтвердили травму привідного м'яза, на відновлення якої знадобиться близько трьох тижнів.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко дякує вболівальникам. Фото: УНІАН

Що Зінченко сказав про збірну України

Попри вимушену відсутність, футболіст залишається важливою фігурою для команди Сергія Реброва. Його вплив у роздягальні та лідерські якості відчуваються навіть на відстані. Гравець регулярно контактує з тренерським штабом та партнерами, допомагаючи зберігати потрібний настрій перед вирішальними матчами відбору.

У таборі збірної сподіваються, що Зінченко зможе повернутися в стрій уже до наступного вікна та допоможе Україні в боротьбі за путівку на чемпіонат світу. Його повернення стане не тільки кадровим, а й емоційним посиленням для всієї команди.

"Я отримав дві травми в одній грі, але, на щастя, вони незначні. Сподіваюся вже з наступного тижня розпочати тренування. Дуже хотів допомогти збірній, але зараз головне — відновитися. Вірю, що в цієї команди все вийде", — пояснив Зінченко.

Нагадаємо, вже відома заявка збірної України на матч відбору на Кубок Світу-2026 проти Ісландії.

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав причину відсутності в заявці кількох гравців команди.

спорт футбол Збірна України з футболу Ісландія Олександр Зінченко ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
