Зинченко рассказал о травме и сроках возвращения в сборную

Александр Зинченко общается с журналистами. Фото: УНИАН

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пропустит сегодняшний матч отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Исландии. Капитан национальной команды восстанавливается после травмы, полученной в конце сентября

Зинченко в интервью YouTube-каналу "Взбірна" заявил, что остается на связи со сборной и морально поддерживает партнеров.

Реклама

Читайте также:

Неприятный эпизод произошел в поединке между "Ноттингем Форест" и "Сандерлендом". Александр Зинченко получил повреждение во время одного из игровых столкновений, но сумел доиграть матч до финального свистка. Уже после игры врачи подтвердили травму приводящей мышцы, на восстановление которой потребуется около трех недель.

Александр Зинченко благодарит болельщиков. Фото: УНИАН

Что Зинченко сказал про сборную Украины

Несмотря на вынужденное отсутствие, футболист остается важной фигурой для команды Сергея Реброва. Его влияние в раздевалке и лидерские качества ощущаются даже на расстоянии. Игрок регулярно контактирует с тренерским штабом и партнёрами, помогая сохранять нужный настрой перед решающими матчами отбора.

В стане сборной надеются, что Зинченко сможет вернуться в строй уже к следующему окну и поможет Украине в борьбе за путевку на чемпионат мира. Его возвращение станет не только кадровым, но и эмоциональным усилением для всей команды.

"Я получил две травмы в одной игре, но, к счастью, они незначительные. Надеюсь уже со следующей недели приступить к тренировкам. Очень хотел помочь сборной, но сейчас главное — восстановиться. Верю, что у этой команды все получится", — объяснил Зинченко.

Напомним, уже известна заявка сборной Украины на матч отбора на Кубок Мира-2026 против Исландии.

Ранее главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал причину отсутствия в заявке нескольких игроков команды.