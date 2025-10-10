Видео
Демьяненко объяснил, чего не хватает сборной Украины при Реброве

Дата публикации 10 октября 2025 11:34
Демьяненко назвал счет матча Исландия — Украина
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. Фото: УНИАН

Бывший защитник и экс-наставник киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от октябрьских матчей сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Национальная команда Сергея Реброва сыграет против Исландии и Азербайджана и попытается впервые одержать победу в нынешнем цикле.

По мнению Демьяненко, сборную ждет непростой выезд в Рейкьявик, где соперник всегда действует жестко и уверенно на своем поле, сообщил специалист в интервью Blik.

Анатолий Демьяненко отметил, что Украина обязана побеждать, ведь после стартовых туров в активе команды лишь одно очко, и турнирная ситуация требует максимальной концентрации. 

Анатолий Демьяненко
Анатолий Демьяненко. Фото: УНИАН

Опытный специалист считает, что несмотря на травмы ключевых игроков, у Реброва есть ресурсы, чтобы выстроить сбалансированную игру. Потери Александра Зинченко, Виктора Цыганкова и Романа Яремчука названы чувствительными, однако в сборной есть достаточно исполнителей, способных заменить лидеров.

Кто способен помочь сборной Украины

Говоря о выборе состава, Демьяненко подчеркнул, что доверяет решениям тренерского штаба. Он отметил, что возвращение Руслана Малиновского укрепит полузащиту, а Владислав Довбик и Ванат должны реализовать свой потенциал в атаке. В то же время эксперт напомнил, что впереди у Украины два матча, где ошибки недопустимы.

"Вера в победу у меня есть, но матч будет очень сложным. Исландия — крепкая команда, особенно дома. Уверен, что Ребров сумеет правильно настроить игроков, и сборная покажет характер. Считаю, что Украина выиграет 2:1", — заявил Демьяненко.

Напомним, Сергей Ребров рассказал о непростой кадровой ситуации в сборной Украины. 

Поединок отбора на Кубок Мира-2026 с участием "сине-желтых" с Исландией можно будет посмотреть бесплатно в Украине. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Исландия Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
