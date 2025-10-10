Дем'яненко назвав рахунок матчу Ісландія - Україна

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров. Фото: УНІАН

Колишній захисник та екснаставник київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко поділився очікуваннями від жовтневих матчів збірної України у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2026. Національна команда Сергія Реброва зіграє проти Ісландії та Азербайджану і спробує вперше здобути перемогу в нинішньому циклі.

На думку Дем'яненка, на збірну чекає непростий виїзд до Рейк'явіка, де суперник завжди діє жорстко та впевнено на своєму полі, повідомив фахівець в інтерв'ю Blik.

Реклама

Читайте також:

Анатолій Дем'яненко наголосив, що Україна зобов'язана перемагати, адже після стартових турів в активі команди лише одне очко, і турнірна ситуація вимагає максимальної концентрації.

Анатолій Дем'яненко. Фото: УНІАН

Досвідчений фахівець вважає, що попри травми ключових гравців, у Реброва є ресурси, щоб вибудувати збалансовану гру. Втрати Олександра Зінченка, Віктора Циганкова та Романа Яремчука названі чутливими, однак у збірній є достатньо виконавців, здатних замінити лідерів.

Хто здатен допомогти збірній України

Говорячи про вибір складу, Дем'яненко підкреслив, що довіряє рішенням тренерського штабу. Він зазначив, що повернення Руслана Маліновського зміцнить півзахист, а Владислав Довбик та Ванат мають реалізувати свій потенціал в атаці. Водночас експерт нагадав, що попереду в України два матчі, де помилки неприпустимі.

"Віра в перемогу у мене є, але матч буде дуже складним. Ісландія — міцна команда, особливо вдома. Упевнений, що Ребров зуміє правильно налаштувати гравців, і збірна покаже характер. Вважаю, що Україна виграє 2:1", — заявив Дем'яненко.

Нагадаємо, Сергій Ребров розповів про непросту кадрову ситуацію в збірній України.

Поєдинок відбору на Кубок Світу-2026 за участю "синьо-жовтих" з Ісландією можна буде подивитися безкоштовно в Україні.