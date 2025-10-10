Рой Кін назвав тренера, який пожвавить Манчестер Юнайтед

Рой Кін у 2025 році. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Ірландії Рой Кін зізнався, що хотів би побачити аргентинського фахівця Дієго Сімеоне на чолі англійського клубу. На думку експерта, нинішньому "Юнайтед" бракує саме того характеру та вогню, які здатен привнести тренер "Атлетіко".

Кін зазначив, що Сімеоне міг би оживити атмосферу в роздягальні та повернути гравцям менталітет переможців, повідомляє Goal.com.

Реклама

Читайте також:

Рой Кін наголосив, що Дієго Сімеоне вміє створювати команди, де дисципліна та пристрасть ідуть пліч-о-пліч, і саме цього сьогодні бракує "червоним дияволам". Колишній капітан "Юнайтед" додав, що тренеру потрібен буде час, щоб перебудувати систему, але клубу час ризикнути та відійти від стандартних рішень. Він упевнений, що Сімеоне здатний струсити "Олд Траффорд" та повернути ту енергію, яка колись лякала суперників по всій Європі.

Дієго Сімеоне під час матчу. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Складні часи для "МЮ"

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" переживає непрості часи: команда коливається в середині таблиці АПЛ, нестабільно виступає в єврокубках і піддається постійній критиці за відсутність ідей в атаці. Вболівальники все частіше вимагають змін та обговорюють можливу заміну тренерського штабу.

"Я вже багато років кажу, що хотів би побачити Сімеоне на чолі "Манчестер Юнайтед". Думаю, він би влаштував там справжній хаос, але в хорошому сенсі. Його енергія і менталітет переможця можуть оживити клуб. Хотілося б, щоб він одного разу прийшов та струснув цю команду", — заявив Кін.

За підсумками семи турів у сезоні 2025/2026 "МЮ" посідає 10 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик "став підробляти" таксистом під час відсторонення від футболу.

Захисник Олександр Зінченко звернувся до партнерів по збірній України перед грою з Ісландією.

Тренер Сергій Ребров назвав футболістів, які не зможуть вийти на поле в матчі відбору на ЧС-2026.