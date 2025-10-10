Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Рой Кін назвав тренера, який потрібен Манчестер Юнайтед

Рой Кін назвав тренера, який потрібен Манчестер Юнайтед

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 15:03
Рой Кін назвав тренера, який пожвавить Манчестер Юнайтед
Рой Кін у 2025 році. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Колишній півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Ірландії Рой Кін зізнався, що хотів би побачити аргентинського фахівця Дієго Сімеоне на чолі англійського клубу. На думку експерта, нинішньому "Юнайтед" бракує саме того характеру та вогню, які здатен привнести тренер "Атлетіко".

Кін зазначив, що Сімеоне міг би оживити атмосферу в роздягальні та повернути гравцям менталітет переможців, повідомляє Goal.com.

Реклама
Читайте також:

Рой Кін наголосив, що Дієго Сімеоне вміє створювати команди, де дисципліна та пристрасть ідуть пліч-о-пліч, і саме цього сьогодні бракує "червоним дияволам". Колишній капітан "Юнайтед" додав, що тренеру потрібен буде час, щоб перебудувати систему, але клубу час ризикнути та відійти від стандартних рішень. Він упевнений, що Сімеоне здатний струсити "Олд Траффорд" та повернути ту енергію, яка колись лякала суперників по всій Європі.

Диего Симеоне
Дієго Сімеоне під час матчу. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Складні часи для "МЮ"

Цього сезону "Манчестер Юнайтед" переживає непрості часи: команда коливається в середині таблиці АПЛ, нестабільно виступає в єврокубках і піддається постійній критиці за відсутність ідей в атаці. Вболівальники все частіше вимагають змін та обговорюють можливу заміну тренерського штабу.

"Я вже багато років кажу, що хотів би побачити Сімеоне на чолі "Манчестер Юнайтед". Думаю, він би влаштував там справжній хаос, але в хорошому сенсі. Його енергія і менталітет переможця можуть оживити клуб. Хотілося б, щоб він одного разу прийшов та струснув цю команду", — заявив Кін.

За підсумками семи турів у сезоні 2025/2026 "МЮ" посідає 10 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик "став підробляти" таксистом під час відсторонення від футболу.

Захисник Олександр Зінченко звернувся до партнерів по збірній України перед грою з Ісландією.

Тренер Сергій Ребров назвав футболістів, які не зможуть вийти на поле в матчі відбору на ЧС-2026.

спорт футбол Манчестер Юнайтед Діего Симеоне Атлетико Мадрид
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації