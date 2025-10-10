Маліновський оформив дубль, а Україна веде 3:1 проти Ісландії

Руслан Маліновський після першого голу. Фото: УАФ

Збірна України з футболу грає матч проти Ісландії в третьому турі кваліфікації чемпіонату світу-2026. В матчі пройшов перший тайм.

В першому таймі дубль оформив Руслан Маліновський, а команда тричі забила, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна тричі забила Ісландії

Україна відкрила рахунок уже на 14-й хвилині, коли Миколенко після рейду через весь захист суперника на лівому фланзі прострілив в центр, де Маліновський ударом у дотик замкнув — 0:1.

Ісландія зрівняла на 34-й хвилині — Еллертссон проскочив повз Коноплю та пробив повз Трубіна в ближній кут — 1:1.

Проте перед перервою Україна повернула перевагу. На 45-й хвилині простріл Волошина призвів до помилки Еллертссона, а Олексій Гуцуляк добив м’яч у ворота.

На 5-й додатковій хвилині Маліновський закріпив успіх, блискавично пробивши в дальню дев’ятку після пасу Волошина з лівого флангу.

Ісландія — Україна — 1:3

Голи: Еллертссон, 34 — Маліновський, 14, Гуцуляк, 45, Маліновський, 45+5

